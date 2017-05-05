ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Утечка на «Брестбытхиме»: 46 человек эвакуировано, 1 в больнице

06.05.2017 14:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте на территории ОАО «Брестбытхим» произошла утечка химических веществ. Один из сотрудников предприятия находится в больнице.

Инцидент произошел 6 мая около 09:00, когда в цехе по производству бытовой химии по улице Белорусской, 51 в результате разгерметизации емкости с азотной кислотой произошла утечка паров химического вещества из оборудования. Пары азотной и ортофосфорной кислоты попали в помещение. В результате с подозрением на отравление был госпитализирован слесарь предприятия 1963 года рождения, сообщили в МЧС.

Работники МЧС эвакуировали 46 человек и начали работы по осаждению паров вещества. На место также выбыли следователи УСК по Брестской области с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства с участием специалистов Госкомитета судебных экспертиз. Выясняются обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода, отметили в Следственном комитете.

Как отметил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов, причиной инцидента при смешивании химических реактивов. "На данный момент концентрация газа не фиксируется. Жизни и здоровью сотрудникам предприятия, а также жителям ближайших домов ничего не угрожает", - сказал он, передает БелТА.

Пострадавший в результате аварии с подозрением на отравление химическим веществом был госпитализирован в реанимацию, сейчас он находится в токсикологическом отделении центральной городской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, заявил главврач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус. «Динамика положительная», - подчеркнул он.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси, из-за чего серьезно пострадали пять работниц предприятия. У всех женщин - ожоги тела от 50% и выше, баротравмы. Одна из пострадавших умерла в ночь с 3 на 4 марта в Гродно. 10 марта скончалась вторая пострадавшая, 11 марта в Гродно умерла третья работник предприятия. А 13 марта не стало и четвертой жертвы взрыва. 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте на территории ОАО «Брестбытхим» произошла утечка химических веществ. Один из сотрудников предприятия находится в больнице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Партизанском и Советском районах предлагают арендное жилье, первоочередникам - в центре города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика