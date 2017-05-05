Утечка на «Брестбытхиме»: 46 человек эвакуировано, 1 в больнице

В Бресте на территории ОАО «Брестбытхим» произошла утечка химических веществ. Один из сотрудников предприятия находится в больнице.

Инцидент произошел 6 мая около 09:00, когда в цехе по производству бытовой химии по улице Белорусской, 51 в результате разгерметизации емкости с азотной кислотой произошла утечка паров химического вещества из оборудования. Пары азотной и ортофосфорной кислоты попали в помещение. В результате с подозрением на отравление был госпитализирован слесарь предприятия 1963 года рождения, сообщили в МЧС .

Работники МЧС эвакуировали 46 человек и начали работы по осаждению паров вещества. На место также выбыли следователи УСК по Брестской области с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства с участием специалистов Госкомитета судебных экспертиз. Выясняются обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода, отметили в Следственном комитете .

Как отметил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов, причиной инцидента при смешивании химических реактивов. "На данный момент концентрация газа не фиксируется. Жизни и здоровью сотрудникам предприятия, а также жителям ближайших домов ничего не угрожает", - сказал он, передает БелТА .

Пострадавший в результате аварии с подозрением на отравление химическим веществом был госпитализирован в реанимацию, сейчас он находится в токсикологическом отделении центральной городской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, заявил главврач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус. «Динамика положительная», - подчеркнул он.