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Управляющий "Брестбытхима": рабочий пострадал из-за нарушения техники безопасности

06.05.2017 14:05 — Разное | БелТА  
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6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Во время инцидента в ОАО "Брестский завод бытовой химии" рабочий пострадал из-за нарушения личной техники безопасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий предприятия Денис Плетенев."Была рядовая варка. Во время добавления одного из ингредиентов произошла химическая реакция, более бурная, чем предполагается технологическим процессом. Увидев, что имеется определенная опасность, заместитель начальника производства в соответствии с должностной инструкцией дал команду работникам покинуть помещение. Два аппаратчика немедленно исполнили указание. Слесарь, нарушив правила безопасности, вернулся в цех. Ему стало плохо. Оттуда его вывели сами работники", - рассказал управляющий.По его словам, на предприятии сразу же были предприняты меры по локализации утечки хлора, вызваны спасатели, медики. О том, что могло стать причиной аварии, пока говорить рано. "Будет проведена экспертиза, которая установит причину разгерметизации реактора. Возможно, дело в сырье, или скорость его подачи была не та. Однозначно утверждать, что был нарушен технологический процесс, нельзя. Самое главное, что опасности для людей нет", - резюмировал Денис Плетенев.Как сообщалось, сегодня утром в одном из цехов Брестского завода бытовой химии произошла утечка паров химического вещества. Проводилась эвакуация 46 работников завода, один человек - 63-летний слесарь - с подозрением на отравление был госпитализирован.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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"Была рядовая варка. Во время добавления одного из ингредиентов произошла химическая реакция, более бурная, чем предполагается технологическим процессом", -...

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