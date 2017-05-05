Разбираемся в креслах



Хотите купить кресло , которое полностью будет соответствовать всем требованиям к этому виду мебели? Желаете создать уют в интерьере, получая удовольствие от приятно проведённого времени, комфортно расположившись в уютном кресле? Тогда рассмотрим, что оно собой представляет, какие их виды существуют.

Виды кресел





Род стула, предназначенного для сидения одного человека, отличающегося от своего классического аналога комфортабельностью, наличием спинки с подлокотниками (могут отсутствовать) — это кресло. Оно мягкое, имеет тканевую / кожаную обивку и удобное.

В зависимости от назначения они бывают:

гостиные, предназначеные для отдыха;

рабочие (офисные);

детские. Созданы для формирования нормальной осанки ребёнка, должны иметь регулировочный механизм высоты с положением спинки.

Исходя из особенностей конструкции, могут быть: классическими, эргономичными, многофункциональными (кровать, трансформеры, качалка, бескаркасный вариант), массажными.... Рассмотрим некоторые из них, чтобы определиться с тем, какое купить кресло.

«Глайдер»





Современное кресло-качалка с новыми функциональными возможностями — это модель «глайдер». Его конструкция выполнена таким образом, что качание на нём не издаёт никакого шума. Благодаря маятниковому механизму и наличию ряда особенностей это кресло купить мечтают многие любители настоящего отдыха. Каждая модель отличается своими эргономичными функциями, дизайном, материалом изготовления. Эта мебель бесшумна, безопасна, красива, очень комфортна.

Эргономичное или ортопедическое: что выбрать?





Удобное сидение правильной анатомической формы* и возможность индивидуальной регулировки, — это эргономичное кресло. В нём комфортно сидеть на протяжении всего рабочего дня. Оно «взаимодействует с человеком», позволяя беспрепятственно двигаться и комфортно располагаться в нём.

*поддержание поясницы; спинка, повторяющая строение человеческого тела; гибкая опора для механического качания.

Ортопедическое отличается от эргономичного строением, изготавливаемым с рекомендациями специалиста-ортопеда. Оно создано для предотвращения проблем, возникающих в результате долгого неправильного положения.

Хотите купить кресло для работы, тогда ориентируйтесь на то, какое время вы собираетесь в нём находиться. Расставьте приоритеты и подумайте о своём здоровье. Эргономика обеспечит вам комфортное пребывание за столом, снизив вероятность усталости и неуютного расположения, а ортопедическое кресло сведёт к минимуму вероятность ухудшения здоровья.

Какое компьютерное кресло купить?





При выборе мебели для времяпровождения у компьютерного стола обращайте внимание на эргономичность и такие особенности, как конструкция (спинка, подлокотники, подножка), мобильность, регулировочные механизмы и обивка. Если вы собираетесь долго сидеть, тогда мебель обязательно должна быть максимально комфортной, идеальным вариантом станет ортопедическая модель. Для недолгого времяпровождения подойдут обычные варианты компьютерных сидений.

Выбираем вариант для офиса





При выборе мебели для рабочих кабинетов следует учесть их назначение (посетительские, компьютерные и для руководителя). Для клиентов достаточно приобрести недорогие бюджетные модели, для сотрудников – комфортные компьютерные, для администрации – эргономичные варианты соответствующего дизайна.

Какое массажное кресло купить?



Выбирая между вариантами массажных сидений, вы должны обращать внимание на такие их особенности, как размеры, функциональность (стандартные и дополнительные встроенные возможности), системы и виды массажного воздействия, заложенные программы (растирание, точечный массаж, похлопывание, разминание, вибрации), качество изделия, способ управления и дизайн.

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