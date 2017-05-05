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Умер чемпион Олимпиады-1936 в Германии пловец Адольф Кифер
06.05.2017 14:28 — Разное | Sputnik Беларусь
В субботу мировые СМИ сообщили о смерти старейшего из остававшихся в живых чемпиона летних Игр-1936 Адольфа Кифера. Бывший пловец умер в своем доме в США в возрасте 98 лет.
"Адольф Кифер был воплощением плавания и жил им каждый день своей жизни. Он был пионером нашего спорта в прямом смысле этого слова", — заявил временно исполняющий обязанности исполнительного директора федерации плавания США Майк Анджер.
Американец стал олимпийским чемпионом, когда ему было 17 лет. Кифер установил рекорд мира на дистанции 100 метров — одна минута и 5,9 секунды. Это достижение не могли превзойти 20 лет.
После завершения спортивной карьеры бывший пловец занимал должность советника по спорту и питанию при трех американских президентах, также он работал инструктором американских ВМС.
В 1965 году спортсмен был введен в Международный зал славы плавания. Кроме того, олимпийский чемпион основал компанию по производству атрибутики для плавания и спортивной одежды Adolph Kiefer & Co. Эта фирма поставляла одежду для сборной США на нескольких Играх.
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Чемпион Олимпийских игр 1936 года в Берлине американский пловец Адольф Кифер скончался в возрасте 98 лет. Смотрите на видео жизненный путь легендарного спортсмена.
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