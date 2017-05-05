Умер чемпион Олимпиады-1936 в Германии пловец Адольф Кифер

В субботу мировые СМИ сообщили о смерти старейшего из остававшихся в живых чемпиона летних Игр-1936 Адольфа Кифера. Бывший пловец умер в своем доме в США в возрасте 98 лет.

"Адольф Кифер был воплощением плавания и жил им каждый день своей жизни. Он был пионером нашего спорта в прямом смысле этого слова", — заявил временно исполняющий обязанности исполнительного директора федерации плавания США Майк Анджер.

Американец стал олимпийским чемпионом, когда ему было 17 лет. Кифер установил рекорд мира на дистанции 100 метров — одна минута и 5,9 секунды. Это достижение не могли превзойти 20 лет.

После завершения спортивной карьеры бывший пловец занимал должность советника по спорту и питанию при трех американских президентах, также он работал инструктором американских ВМС.

В 1965 году спортсмен был введен в Международный зал славы плавания. Кроме того, олимпийский чемпион основал компанию по производству атрибутики для плавания и спортивной одежды Adolph Kiefer & Co. Эта фирма поставляла одежду для сборной США на нескольких Играх.