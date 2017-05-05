ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер чемпион Олимпиады-1936 в Германии пловец Адольф Кифер

06.05.2017 14:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В субботу мировые СМИ сообщили о смерти старейшего из остававшихся в живых чемпиона летних Игр-1936 Адольфа Кифера. Бывший пловец умер в своем доме в США в возрасте 98 лет.

"Адольф Кифер был воплощением плавания и жил им каждый день своей жизни. Он был пионером нашего спорта в прямом смысле этого слова", — заявил временно исполняющий обязанности исполнительного директора федерации плавания США Майк Анджер.

Американец стал олимпийским чемпионом, когда ему было 17 лет. Кифер установил рекорд мира на дистанции 100 метров — одна минута и 5,9 секунды. Это достижение не могли превзойти 20 лет.

После завершения спортивной карьеры бывший пловец занимал должность советника по спорту и питанию при трех американских президентах, также он работал инструктором американских ВМС.

В 1965 году спортсмен был введен в Международный зал славы плавания. Кроме того, олимпийский чемпион основал компанию по производству атрибутики для плавания и спортивной одежды Adolph Kiefer & Co. Эта фирма поставляла одежду для сборной США на нескольких Играх. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион Олимпийских игр 1936 года в Берлине американский пловец Адольф Кифер скончался в возрасте 98 лет. Смотрите на видео жизненный путь легендарного спортсмена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ сообщила, где в Минске будет запрещена парковка в праздничные дни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика