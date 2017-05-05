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ГАИ сообщила, где в Минске будет запрещена парковка в праздничные дни
06.05.2017 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Парковка на ряде столичных улиц будет ограничена с 7 по 9 мая в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы, сообщила Sputnik в субботу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.
Так, с нуля часов 7 мая до окончания праздничных мероприятий 9 мая запрет на парковку автотранспорта будет распространяться на следующие участки центральных улиц города:
8 мая с 22:00 до 23:00 9 мая будет запрещена парковка на следующих участках:
ГАИ Центрального района просит водителей учитывать эту ситуацию при выборе мест для стоянки и рекомендует водителям в случае вынужденной остановки в вышеуказанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи.
Также Госавтоинспекция просит граждан проживающих в домах, прилегающих к площади Победы, не допускать срабатывания автосигнализации во время проведения праздничных мероприятий.
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В случае вынужденной остановки в указанных местах ГАИ просит водителей оставлять под лобовым стеклом контактный номер.
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