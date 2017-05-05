ГАИ сообщила, где в Минске будет запрещена парковка в праздничные дни

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Парковка на ряде столичных улиц будет ограничена с 7 по 9 мая в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы, сообщила Sputnik в субботу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.

Так, с нуля часов 7 мая до окончания праздничных мероприятий 9 мая запрет на парковку автотранспорта будет распространяться на следующие участки центральных улиц города:

ул. Коммунистическая от ул. Красная до ул. Киселева,

ул. Красная от пр. Машерова до ул. Коммунистической, включая придорожные парковки,

ул. Киселева от пл. Победы до ул. Куйбышева, включая придорожные парковки.

8 мая с 22:00 до 23:00 9 мая будет запрещена парковка на следующих участках:

проспекта Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей, включая придорожные парковки,

парковке у д. № 41 по проспекту Победителей (рядом с химчисткой "Сияние"),

придорожной парковке по проспекту Машерова между улицей Заславской и проспектом Победителей.

ГАИ Центрального района просит водителей учитывать эту ситуацию при выборе мест для стоянки и рекомендует водителям в случае вынужденной остановки в вышеуказанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи.

Также Госавтоинспекция просит граждан проживающих в домах, прилегающих к площади Победы, не допускать срабатывания автосигнализации во время проведения праздничных мероприятий.

Где в столице будут проходить праздничные гуляния — смотрите в инфографике Sputnik>>