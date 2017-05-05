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В Минске задержали Некляева, возможно, он на Окрестина

06.05.2017 14:45 — Разное | БДГ  
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6 мая около 10:30 возле своего дома в Минске сотрудниками ОМОН был задержан оппозиционный политик и поэт Владимир Некляев.

Его доставили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. По мнению жены, задержание связано с административным делом, возбужденным по факту его участия в несанкционированном "Марше рассерженных белорусов" 17 февраля в Минске, передает БелаПАН

Административное дело Некляева должен был рассматривать суд Ленинского района Минска 24 марта, но политик тогда был в Польше, из-за чего суд отложи процесс "до надлежащего уведомления". В ночь с 24 на 25 марта Некляева задержали по возвращению в Беларусь в Бресте, но из изолятора временного содержания Ленинского РОВД города его госпитализировали в больницу с диагнозом "гипертонический криз". После выписки из больницы 29 марта политик вернулся в Минск.

Отметим, что в суде Центрального района судили оппозиционных политиков Евгения Афнагеля и Владислава Сивчика, которым дали 15 суток ареста. Их задержали за первомайскую акцию вслед за Павлом Северинцем и Максимом Винярским.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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6 мая около 10:30 возле своего дома в Минске сотрудниками ОМОН был задержан оппозиционный политик и поэт Владимир Некляев.

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