В Минске задержали Некляева, возможно, он на Окрестина

6 мая около 10:30 возле своего дома в Минске сотрудниками ОМОН был задержан оппозиционный политик и поэт Владимир Некляев.

Его доставили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. По мнению жены, задержание связано с административным делом, возбужденным по факту его участия в несанкционированном "Марше рассерженных белорусов" 17 февраля в Минске , передает БелаПАН .

Административное дело Некляева должен был рассматривать суд Ленинского района Минска 24 марта, но политик тогда был в Польше, из-за чего суд отложи процесс "до надлежащего уведомления". В ночь с 24 на 25 марта Некляева задержали по возвращению в Беларусь в Бресте, но из изолятора временного содержания Ленинского РОВД города его госпитализировали в больницу с диагнозом "гипертонический криз". После выписки из больницы 29 марта политик вернулся в Минск.