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В Минске задержали Некляева, возможно, он на Окрестина
6 мая около 10:30 возле своего дома в Минске сотрудниками ОМОН был задержан оппозиционный политик и поэт Владимир Некляев.
Его доставили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. По мнению жены, задержание связано с административным делом, возбужденным по факту его участия в несанкционированном
Административное дело Некляева должен был рассматривать суд Ленинского района Минска 24 марта, но политик тогда был в Польше, из-за чего суд отложи процесс "до надлежащего уведомления". В ночь с 24 на 25 марта Некляева
Отметим, что в суде Центрального района
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6 мая около 10:30 возле своего дома в Минске сотрудниками ОМОН был задержан оппозиционный политик и поэт Владимир Некляев.
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