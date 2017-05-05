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Ученые выяснили, как авария на "Фукусиме" повлияла на каждого жителя Земли

06.05.2017 14:59 — Разное | Tut.by  
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Ученые из норвежского института исследований воздуха провели первое глобальное исследование радиационного облучения, вызванного аварией на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году. Выяснилось, что каждый человек на планете получил дозу радиации, сравнимую с рентгеном грудной клетки.


Фото: Reuters

Более 80% излучения попало в океан и на полюса, поэтому население Земли пострадало меньше всего. В среднем каждый житель планеты получил дозу радиации в 0,1 миллизиверт. Это примерно два радиоактивных изотопа цезия на каждого жителя Земли. Каждый житель Японии получил в среднем 0,5 миллизиверта.

Радиация в таких количествах не опасна для здоровья человека. Примерно 0,1 миллизиверт организм получает при флюорографии в качестве местного одноразового облучения. В белорусском законодательстве установлена «средняя годовая эффективная доза ионизирующего излучения» — безопасное для обычного человека количество радиации, — она составляет 1 миллизиверт в год.

Ученые отметили, что почва и вода в окрестностях японской АЭС все еще имеют повышенный уровень радиации. Исследователи также заметили резкое сокращение популяции птиц, насекомых и некоторых видов млекопитающих вблизи Фокусимы.

Напомним, в марте 2011 года в результате землетрясения и цунами аварии произошли на четырех из шести реакторов станции «Фукусима». В стене четвертого энергоблока АЭС после взрыва образовались дыры площадью до 8 кв. метров. Через образовавшиеся отверстия в атмосферу попадало отработанное ядерное топливо.

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Почва и вода в окрестностях японской АЭС все еще имеют повышенный уровень радиации.

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