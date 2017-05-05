12 и 13 мая в кинотеатре «Москва» в рамках проекта Cinemascope: Restart пройдут специальные показы режиссерской версии фильма Ридли Скотта « Чужой » 1979-го года.





Надо ли говорить, что поклонники классического «Чужого» ждут нового фильма Скотта с особым трепетом. А если учесть, что режиссер пообещал, что «Завет» станет первой частью новой трилогии, то интерес к премьере дальше можно и не подогревать. Тем, кто представления не имеет о чужих, можно посоветовать подготовительные работы: сходите 12−13 мая на ретроспективу в «Москве».

О чем кино: В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж принимает решение совершить посадку и разобраться, в чем дело. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.

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Первый фильм особенно выделяется своей клаустрофобической атмосферой ужаса и безысходности и художественными решениями швейцарца Ганса Руди Гигера, который и придумал образ пришельца. А визионерский талант Скотта воплотил это все на экране. В результате мы имеем дело с этапной работой в мире кинофантастики.

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами, реставрированная dcp-копия.

Билеты можно купить в кассе кинотеатра или на сайте AFISHA.TUT.BY,

Сеансы: 12 и 13 мая в 19:00. Цена билета: 6,00 рублей. Купить билет

Кинотеатр «Москва»: г. Минск, пр-т Победителей, 13 (ст.м. Немига). Телефон для справок: +375 (17) 203−14−48.

Прошедшие показы Cinemascope: Restart: Терминатор (1984), Бегущий по лезвию (1982), Назад в будущее (1985), Назад в будущее-2 (1989), Кошмар на улице Вязов (1984), Чужие (1986), Человек, который упал на Землю (1976), Матрица (1999), Семейка Аддамс (1991), Пятница 13-е (1980), Гремлины (1984), трилогия «Властелин колец» (2001−2003), Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981).

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