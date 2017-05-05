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Первую часть фильма ужасов "Чужой" покажут на языке оригинала на большом экране в Минске
12 и 13 мая в кинотеатре «Москва» в рамках проекта Cinemascope: Restart пройдут специальные показы режиссерской версии фильма Ридли Скотта «
Надо ли говорить, что поклонники классического «Чужого» ждут нового фильма Скотта с особым трепетом. А если учесть, что режиссер пообещал, что «Завет» станет первой частью новой трилогии, то интерес к премьере дальше можно и не подогревать. Тем, кто представления не имеет о чужих, можно посоветовать подготовительные работы: сходите 12−13 мая на ретроспективу в «Москве».
О чем кино: В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж принимает решение совершить посадку и разобраться, в чем дело. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.
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Первый фильм особенно выделяется своей клаустрофобической атмосферой ужаса и безысходности и художественными решениями швейцарца Ганса Руди Гигера, который и придумал образ пришельца. А визионерский талант Скотта воплотил это все на экране. В результате мы имеем дело с этапной работой в мире кинофантастики.
Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами, реставрированная dcp-копия.
Билеты можно купить в кассе кинотеатра или на сайте AFISHA.TUT.BY,
Кинотеатр «Москва»: г. Минск, пр-т Победителей, 13 (ст.м. Немига). Телефон для справок: +375 (17) 203−14−48.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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12 и 13 мая в кинотеатре "Москва" пройдут специальные показы режиссерской версии фильма Ридли Скотта "Чужой" 1979-го года.
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