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Видеофакт: Пикачу "сдулся" во время танца на фестивале покемонов

06.05.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международный фестиваль покемонов празднуют во многих южнокорейских городах. В городе Сондо один из танцевавших пикачу "сдулся" прямо во время показательного выступления.

Подоспевшие сотрудники охраны унесли "пострадавшего" танцора и выступление продолжилось. В конце ролика "сдувшийся" Пикачу попробовал было вернуться на сцену, однако выступление уже завершилось.

Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube 30 апреля и набирает популярность — за это время танец покемонов уже посмотрели более 600 тысяч человек.

 
 
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Один из участников фестиваля покемонов, который прошел в Южной Корее, "сдулся" во время танца. Смотрите на видео, как секьюрити исправляли данное "недоразумение".

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