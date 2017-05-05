|
Видеофакт: Пикачу "сдулся" во время танца на фестивале покемонов
06.05.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный фестиваль покемонов празднуют во многих южнокорейских городах. В городе Сондо один из танцевавших пикачу "сдулся" прямо во время показательного выступления.
Подоспевшие сотрудники охраны унесли "пострадавшего" танцора и выступление продолжилось. В конце ролика "сдувшийся" Пикачу попробовал было вернуться на сцену, однако выступление уже завершилось.
Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube 30 апреля и набирает популярность — за это время танец покемонов уже посмотрели более 600 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из участников фестиваля покемонов, который прошел в Южной Корее, "сдулся" во время танца. Смотрите на видео, как секьюрити исправляли данное "недоразумение".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии