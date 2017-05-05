Международный фестиваль покемонов празднуют во многих южнокорейских городах. В городе Сондо один из танцевавших пикачу "сдулся" прямо во время показательного выступления.

Подоспевшие сотрудники охраны унесли "пострадавшего" танцора и выступление продолжилось. В конце ролика "сдувшийся" Пикачу попробовал было вернуться на сцену, однако выступление уже завершилось.

Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube 30 апреля и набирает популярность — за это время танец покемонов уже посмотрели более 600 тысяч человек.