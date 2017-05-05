В это воскресенье «Крумкачы» проведут очередной домашний матч — в гости пожалует солигорский «Шахтер», один из лидеров турнирной таблицы. Матч пройдет 7 мая на стадионе по ул. Маяковского, 127/3 и начнется в 15.30.

Матч можно будет посмотреть на телеканалах «Беларусь-5» и «MIHCK TV» (входит в пакет МТИС и Zala), а также на клубном YouTube-канале «воронов» .



Фото: Юлия Рипинская

Но никакая трансляция не заменит живого общения на стадионе и антуража футбольного матча.

Футбол

«Крумкачы» играли с «Шахтёром» лишь дважды, и оба раза — в прошлом сезоне. В Солигорске «вороны» сенсационно победили 2:0 благодаря голам Глеба и Шикавки, но уступили полгода спустя уже в своих стенах — 0:1.

С тех пор команды неслабо поменялись. «Шахтер» сохранил костяк, но усилился легионерами и новым главным тренером — Олегом Кубаревым. То же можно сказать и про «Крумкачы»: новый тренер, новые игроки, новые победы.

За пять туров «Шахтер» пропустил лишь один раз — лучший показатель в лиге. За тот же промежуток времени «Крумкачы» забили 8 голов — не лучший показатель, но один из. «Горняки» строго играют в обороне, «вороны» — весело в атаке.

Посмотрим на битву инь и янь, льда и пламени, защиты и атаки?

Антураж

«Крумкачы» стараются радовать болельщиков не только футболом. В этот раз причин для радости немало. Во-первых, на игре выступит психо-фолк-группа «НагУаль». Хотите услышать песни на уникальном фонемном наречии, изобретенном лидером группы Леонидом Павленком? Тогда приходите к 15.00. А чтобы не стоять в очередях, лучше купить билет онлайн .

Во-вторых, среди тех, кто купит билет в интернете, «Крумкачы» разыгрывают ящик кваса от «Крынiцы». Не переживайте, вам не придётся тащить со стадиона целый ящик — его доставят вам домой. А вот наслаждаться вкусным напитком — да, придется! Достаточно лишь купить билет на «Крумкачы» — «Шахтер» в интернете и понадеяться на удачу.

История

А еще «Крумкачы», которым чуть больше трёх лет, ценят свою историю. Вот почему на 101-й официальный матч команды приглашены футболисты — те самые, что выходили в самом первом официальном матче во второй лиге.

Кстати, некоторые из них до сих пор в команде, причем вице-капитан Александр Скшинецкий наверняка сыграет против «Шахтера».

Первопроходцам и будет посвящена часть предматчевой программы. С них начиналась история клуба, и «Крумкачы» это помнят!

Двухминутка статистики

«Крумкачы» пять матчей подряд забивают первыми.

Александр Батищев забивает в трех матчах подряд.

А ещё Александр Батищев является вторым бомбардиром чемпионата на данный момент (3 гола).

Вячеслав Глеб с 3 голевыми пасами является лидером чемпионата по этому показателю.

«Крумкачы» сыграли 100 официальных матчей: 50 побед, 14 ничьих, 36 поражений. Лучший бомбардир: Евгений Шикавка (26 голов, 23 голевых паса). Лидер по количеству игр: Александр Скшинецкий (87 матчей).



Инфографика: Антон Жмако