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Последствия ЧП на "Брестбытхиме" ликвидированы

06.05.2017 15:10 — Разное | БелТА  
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6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Последствия инцидента на Брестском заводе бытовой химии ликвидированы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.Как сообщалось, спасателям сегодня около 9 часов утра поступило сообщение о запахе хлора на территории ОАО "Брестский завод бытовой химии". Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС проложили перфорированные рукавные линии вокруг здания цеха для осаждения паров химического вещества. В 10.03 последствия инцидента локализованы, в полдень - ликвидированы. Предельно допустимые концентрации паров опасных веществ внутри цеха и снаружи не превышают норму."Установлено, что около 8.45 при производстве синтетического моющего средства в реакторе с применением ортофосфорной кислоты, азотной кислоты и воды произошла химическая реакция с выделением паров. Рассматривается версия - нарушение технологического процесса. Работниками Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии взяты пробы вещества для проведения анализов", - отметили в МЧС.Во время происшествия проводилась эвакуация 46 работников завода. Бригадой скорой помощи в больницу с подозрением на отравление химическим веществом был доставлен слесарь-ремонтник цеха. Жильцов близлежащих домов не эвакуировали. Превышений загрязнений в воздухе не зафиксировано.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщалось, спасателям сегодня около 9 часов утра поступило сообщение о запахе хлора на территории ОАО "Брестский завод бытовой химии".

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