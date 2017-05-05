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Последствия ЧП на "Брестбытхиме" ликвидированы
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Последствия инцидента на Брестском заводе бытовой химии ликвидированы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.Спасателям сегодня около 9 часов утра поступило сообщение о запахе хлора на территории ОАО "Брестский завод бытовой химии". Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС в результате разведки зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации в 4,5 раза паров гипохлорита натрия в цехе по производству синтетических средств и разливу их в мелкую тару. Вне цеха на расстоянии 30 м ПДК была в норме. Спасатели проложили перфорированные рукавные линии вокруг здания цеха для осаждения паров химического вещества. В 10.03 последствия инцидента локализованы, в полдень - ликвидированы. "Установлено, что около 8.45 при производстве синтетического моющего средства в реакторе с применением ортофосфорной кислоты, азотной кислоты и воды произошла химическая реакция с выделением паров. Рассматривается версия - нарушение технологического процесса. Работниками Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии взяты пробы вещества для проведения анализов", - отметили в МЧС.Во время происшествия проводилась эвакуация 46 работников завода. Бригадой скорой помощи в больницу с подозрением на отравление химическим веществом был доставлен слесарь-ремонтник цеха. Жильцов близлежащих домов не эвакуировали. Превышений загрязнений в воздухе не зафиксировано.Технологический процесс приостановлен.-0-
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Как сообщалось, спасателям сегодня около 9 часов утра поступило сообщение о запахе хлора на территории ОАО "Брестский завод бытовой химии".
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