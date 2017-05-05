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СК: обстоятельства инцидента на химзаводе в Бресте сейчас выясняются
06.05.2017 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Первоначальная информация об инциденте на химическом заводе "Брестбытхим" в Бресте появилась в местных СМИ,
Сообщение об инциденте в цехе открытого акционерного общества "Брестбытхим" поступило брестским спасателям 6 мая в 09:06. В МЧС рассказали об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории предприятия по улице Белорусской, 51.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
По предварительным сведениям, в цехе предприятия произошло выделение паров химического вещества из емкости с азотной кислотой, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
"С подозрением на отравление госпитализировал 63-летний слесарь предприятия, житель областного центра. Он помещен в реанимационное отделение центральной городской больницы. Мужчина находится в сознании и доступен к контактам", — сказала Дранькова.
После сообщения о ЧП
В расследовании всех обстоятельств инцидента на химзаводе принимают участие
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода, отметила Дранькова.
Комментарий официального представителя УСК по Брестской области Марины Драньковой о расследовании инцидента на химзаводе в Бресте слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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63-летний слесарь, пострадавший во время ЧП на химзаводе "Брестбытхим", находится в реанимации брестской городской больницы, он в сознании и может общаться.
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