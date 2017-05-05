ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: обстоятельства инцидента на химзаводе в Бресте сейчас выясняются

06.05.2017 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Первоначальная информация об инциденте на химическом заводе "Брестбытхим" в Бресте появилась в местных СМИ, в публикациях сообщалось о выбросе хлора.

Сообщение об инциденте в цехе открытого акционерного общества "Брестбытхим" поступило брестским спасателям 6 мая в 09:06. В МЧС рассказали об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории предприятия по улице Белорусской, 51.

СК: обстоятельства инцидента на химзаводе в Бресте сейчас выясняются
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Подробности ЧП на химзаводе в Бресте

По предварительным сведениям, в цехе предприятия произошло выделение паров химического вещества из емкости с азотной кислотой, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

"С подозрением на отравление госпитализировал 63-летний слесарь предприятия, житель областного центра. Он помещен в реанимационное отделение центральной городской больницы. Мужчина находится в сознании и доступен к контактам", — сказала Дранькова.

После сообщения о ЧП сотрудниками МЧС были эвакуированы 20 работников предприятия, на место для проведения осмотра прибыли следователи УСК по Брестской области с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства", — сообщила Дранькова.

В расследовании всех обстоятельств инцидента на химзаводе принимают участие специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода, отметила Дранькова.

Комментарий официального представителя УСК по Брестской области Марины Драньковой о расследовании инцидента на химзаводе в Бресте слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
63-летний слесарь, пострадавший во время ЧП на химзаводе "Брестбытхим", находится в реанимации брестской городской больницы, он в сознании и может общаться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшие сцены из "Терминатора-2" показали в трейлере 3D-версии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика