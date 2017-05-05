Бресте сейчас выясняются" title="СК: обстоятельства инцидента на химзаводе в Бресте сейчас выясняются" class=""> Бресте сейчас выясняются" title="СК: обстоятельства инцидента на химзаводе в Бресте сейчас выясняются" class=""> /

Первоначальная информация об инциденте на химическом заводе "Брестбытхим" в Бресте появилась в местных СМИ, в публикациях сообщалось о выбросе хлора .

Сообщение об инциденте в цехе открытого акционерного общества "Брестбытхим" поступило брестским спасателям 6 мая в 09:06. В МЧС рассказали об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории предприятия по улице Белорусской, 51.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Подробности ЧП на химзаводе в Бресте

По предварительным сведениям, в цехе предприятия произошло выделение паров химического вещества из емкости с азотной кислотой, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

"С подозрением на отравление госпитализировал 63-летний слесарь предприятия, житель областного центра. Он помещен в реанимационное отделение центральной городской больницы. Мужчина находится в сознании и доступен к контактам", — сказала Дранькова.

После сообщения о ЧП сотрудниками МЧС были эвакуированы 20 работников предприятия , на место для проведения осмотра прибыли следователи УСК по Брестской области с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства", — сообщила Дранькова.

В расследовании всех обстоятельств инцидента на химзаводе принимают участие специалисты Государственного комитета судебных экспертиз .

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода, отметила Дранькова.

Комментарий официального представителя УСК по Брестской области Марины Драньковой о расследовании инцидента на химзаводе в Бресте слушайте на радио Sputnik Беларусь.