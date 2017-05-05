В трейлере показаны самые известные сцены из полюбившегося многим поколениям фильма про Терминатора. Судя по трейлеру, блокбастер прошел серьезную обработку — картинка намного улучшилась по качеству по сравнению с тем, что киноманы могли увидеть раньше.

Переводом фильма в 3D занимались компании DMG Entertainment и Studiocanal в сотрудничестве с самим создателем фильма — режиссером Джеймсом Кэмероном. При обработке принимались те же технологии, которые использовались для создания трехмерной киноверсии "Титаника".

Премьера "Терминатора-2" в 3D состоялась на Берлинском кинофестивале, в прокат в СНГ фильм выйдет 24 августа.

"Судный день" — вторая часть франшизы про Терминатора, с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, вышла на экраны в 1990 году. По мнению некоторых специалистов, именно эта картина стала первой в истории кинематографа, привлекшей внимание к компьютерной анимации.