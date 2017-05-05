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"За 10 дней нашли работу". Куда трудоустроили тех, кто жаловался чиновникам на декрет №3
Чиновники Администрации президента в феврале два дня
«Зарплата небольшая, зато работа интересная»
На февральскую встречу с первым замом главы Администрации президента Максимом Рыженковым в Рогачеве
Среди них — юрист по образованию Юлия Борозна и музыкант, стипендиат специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи Денис Дашкевич, которому пришлось уйти из профессии из-за того, что не сложились отношения с вышестоящим руководством. С тех пор работу найти не мог.
— Я вынужден работать на иностранное государство в Сети. Это разовые подработки. Но я хочу работать, хочу платить налоги. Но просто не понимаю: если государство меня лишило работы, точнее чиновники-самодуры, то почему с меня хотят взять этот сбор? — обратился к заместителю главы Администрации президента молодому человеку.
В ответ Максим Рыженков поручил местным чиновникам помочь Денису с трудоустройством.
Через две недели Дашкевичу предложили возглавить центр культуры и досуга в Поболово. Предложение молодой человек принял. Сегодня, спустя два месяца, Денис рассказывает, что новым рабочим местом доволен.
Трудоустроена и Юлия Борозна. Женщине предложили должность юриста в местном автопарке. До этого она 2,5 года не могла найти работу. Десятки собеседований, столько же обещаний. А результата — ноль.
«У меня один вопрос: что делать, если денег нет и работы нет?» —
— В течение 10 дней нашли работу. Уже получила первую зарплату. 400 рублей. По рогачевским меркам — неплохо. Коллектив здесь отличный. Я довольна, — поделилась радостью Юлия.
«На чемоданах сижу — думаю, что придется уехать»
Инженер-строитель Денис Галецкий из Кричева обратился на прямую линию к помощнику президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову.
Денис Галецкий рассказал, что после звонка на прямую линию с ним связались и пригласили зарегистрироваться официально безработным на бирже труда в Могилеве. До разговора с Геннадием Лавренковым ему в регистрации отказывали, так как мужчина прописан в Белыничах, хотя живет с семьей в Могилеве.
— Сработали оперативно, вопросов нет. Но я не стал на учет как безработный — так совпало, что откликнулись на мое резюме, которое я размещал еще до Нового года. Так что работу я нашел себе сам. Она не совсем по специальности, но меня все устраивает, — рассказал Денис Галецкий.
Как вахтера устроили монтером пути
Начальник отдела содействия трудоустройству управления по труду, занятости и соцзащите Витебского горисполкома Светлана Королева
— По специальности он электрослесарь, но трудился вахтером, а в последние два года вообще не работал. Он хотел устроиться монтером на железной дороге. И в апреле такую работу ему нашли. Сейчас мужчина трудится на Витебской дистанции пути, — говорит Светлана Королева.
А на прием к зампредседателя горисполкома, по ее словам, приходила 47-летняя женщина, по диплому — воспитатель. Последнее место работы — трамвайно-троллейбусное управление. Но оттуда пришлось уйти — окончился срок трудового договора. После того как женщина обратилась в центр занятости и привлекла к своей проблеме внимание вице-мэра, ей нашли место продавца в одном из магазинов сети «Веста».
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FINANCE.TUT.BY поинтересовался у тех, кто приходил на прием к чиновникам из Администрации президента из-за декрета № 3, смогли ли им помочь трудоустроиться.
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