Чиновники Администрации президента в феврале два дня помогали региональным комиссиям в исполкомах разбираться в трудных жизненных ситуациях тех, кто получил «письма счастья». Выездные приемы провели и глава администрации, и заместители, и помощники президента. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у тех, кто приходил на прием к чиновникам, смогли ли им помочь с трудоустройством.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Зарплата небольшая, зато работа интересная»

На февральскую встречу с первым замом главы Администрации президента Максимом Рыженковым в Рогачеве пришли 14 человек. С разными вопросами. От жалоб на несправедливость декрета № 3 до бытовых проблем. Были и те, кто уже долгое время не мог устроиться на работу.

Среди них — юрист по образованию Юлия Борозна и музыкант, стипендиат специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи Денис Дашкевич, которому пришлось уйти из профессии из-за того, что не сложились отношения с вышестоящим руководством. С тех пор работу найти не мог.

— Я вынужден работать на иностранное государство в Сети. Это разовые подработки. Но я хочу работать, хочу платить налоги. Но просто не понимаю: если государство меня лишило работы, точнее чиновники-самодуры, то почему с меня хотят взять этот сбор? — обратился к заместителю главы Администрации президента молодому человеку.

В ответ Максим Рыженков поручил местным чиновникам помочь Денису с трудоустройством.

Через две недели Дашкевичу предложили возглавить центр культуры и досуга в Поболово. Предложение молодой человек принял. Сегодня, спустя два месяца, Денис рассказывает, что новым рабочим местом доволен.





— Зарплата, конечно, небольшая, как и у всех в нашей отрасли. Зато работа интересная. Вот готовимся к большим выездным концертам. Люди здесь замечательные. Единственное, с чем не могу смириться, — с бюрократией, очень много из-за нее бесполезной работы приходится делать, — рассказал новый директор сельского ДК.

Трудоустроена и Юлия Борозна. Женщине предложили должность юриста в местном автопарке. До этого она 2,5 года не могла найти работу. Десятки собеседований, столько же обещаний. А результата — ноль.

«У меня один вопрос: что делать, если денег нет и работы нет?» — спрашивала Юлия на приеме у чиновников. У женщины с юридическим образованием есть стаж работы в адвокатуре, но трудоустроиться в Рогачеве она не могла. «Я не тунеядец, я не сижу дома, не крашу ногти. У меня бабушка 90 лет, за которой я ухаживаю, потому что от нее спички надо прятать. Я с шести утра и до 12 ночи на ногах, но зарплаты нет. Откуда мне взять на этот сбор?» — недоумевала Юлия.





«Приходите через недельку, мы подумаем, вот так отвечали мне, — вспоминает сейчас Юлия. После визита в Рогачев Максима Рыженкова женщина была трудоустроена.

— В течение 10 дней нашли работу. Уже получила первую зарплату. 400 рублей. По рогачевским меркам — неплохо. Коллектив здесь отличный. Я довольна, — поделилась радостью Юлия.

«На чемоданах сижу — думаю, что придется уехать»

Инженер-строитель Денис Галецкий из Кричева обратился на прямую линию к помощнику президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову.



Геннадий Лавренков. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Денис Галецкий рассказал, что после звонка на прямую линию с ним связались и пригласили зарегистрироваться официально безработным на бирже труда в Могилеве. До разговора с Геннадием Лавренковым ему в регистрации отказывали, так как мужчина прописан в Белыничах, хотя живет с семьей в Могилеве.

— Сработали оперативно, вопросов нет. Но я не стал на учет как безработный — так совпало, что откликнулись на мое резюме, которое я размещал еще до Нового года. Так что работу я нашел себе сам. Она не совсем по специальности, но меня все устраивает, — рассказал Денис Галецкий.

Как вахтера устроили монтером пути

Начальник отдела содействия трудоустройству управления по труду, занятости и соцзащите Витебского горисполкома Светлана Королева рассказывает , что в феврале на прием к помощнику президента — главному инспектору по Витебской области Александр Позняку пришел 58-летний мужчина.



Фото: Игорь Матвеев

— По специальности он электрослесарь, но трудился вахтером, а в последние два года вообще не работал. Он хотел устроиться монтером на железной дороге. И в апреле такую работу ему нашли. Сейчас мужчина трудится на Витебской дистанции пути, — говорит Светлана Королева.

А на прием к зампредседателя горисполкома, по ее словам, приходила 47-летняя женщина, по диплому — воспитатель. Последнее место работы — трамвайно-троллейбусное управление. Но оттуда пришлось уйти — окончился срок трудового договора. После того как женщина обратилась в центр занятости и привлекла к своей проблеме внимание вице-мэра, ей нашли место продавца в одном из магазинов сети «Веста».