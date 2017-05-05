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"Нам нужна альтернатива". Ипэшники обсудили свои проблемы с чиновниками в Минэкономики
«Нам нужна альтернатива президентскому указу № 222», — заявил лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко после очередного заседания рабочей группы по работе ИП на площадке при Минэкономики.
На рабочей группе при Минэкономики обсудили либерализацию предпринимательской деятельности, которая предусмотрена проектом президентского декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» и проектом указа «О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения».
«Проект декрета подготовлен по поручению президента в целях стимулирования деловой активности, исключения излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, и дальнейшего совершенствования контрольной (надзорной) деятельности. На данный момент идет процедура общественного обсуждения данного проекта. Проект указа разработан Министерством антимонопольного регулирования и торговли в рамках исполнения того же поручения», — уточнили в Минэкономики.
На рабочей группе решили внести в некоторые положения декрета, которые содержат предписания, оговорки, исключающие ИП и микропредприятия, а также уточнить норму о моратории на повышение налогов, пояснили в Минэкономики.
Кроме того, председателю группы передали предложения общественной организации «Перспектива» по внесению изменений и дополнений в проект декрета.
«После обсуждения проекта декрета пришли к мнению со стороны ИП, что в документе катастрофически мало внимания уделено решению наших проблем, поэтому нужно продолжать работать в этом направлении», — пояснил Анатолий Шумченко.
Так, «Перспектива» предлагает
Организация также предлагает отменить положения указа № 48, которые касаются административной ответственности ИП, торгующих непродовольственными товарами, за нарушения требований техрегламентов Таможенного союза.
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На рабочей группе при Минэкономики обсудили либерализацию предпринимательской деятельности, которая предусмотрена проектом президентского декрета.
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