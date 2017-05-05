«Нам нужна альтернатива президентскому указу № 222», — заявил лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко после очередного заседания рабочей группы по работе ИП на площадке при Минэкономики.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На рабочей группе при Минэкономики обсудили либерализацию предпринимательской деятельности, которая предусмотрена проектом президентского декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» и проектом указа «О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения».

«Проект декрета подготовлен по поручению президента в целях стимулирования деловой активности, исключения излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, и дальнейшего совершенствования контрольной (надзорной) деятельности. На данный момент идет процедура общественного обсуждения данного проекта. Проект указа разработан Министерством антимонопольного регулирования и торговли в рамках исполнения того же поручения», — уточнили в Минэкономики.

На рабочей группе решили внести в некоторые положения декрета, которые содержат предписания, оговорки, исключающие ИП и микропредприятия, а также уточнить норму о моратории на повышение налогов, пояснили в Минэкономики.

Кроме того, председателю группы передали предложения общественной организации «Перспектива» по внесению изменений и дополнений в проект декрета.

«После обсуждения проекта декрета пришли к мнению со стороны ИП, что в документе катастрофически мало внимания уделено решению наших проблем, поэтому нужно продолжать работать в этом направлении», — пояснил Анатолий Шумченко.

Так, «Перспектива» предлагает пересмотреть взносы ИП в ФСЗН. Речь идет о том, чтобы предприниматель-плательщик единого налога, в случае если он не работает какой-либо период времени и не уплачивает за этот период единый налог, получал право уплачивать за этот период взносы в ФСЗН на добровольной основе.

Организация также предлагает отменить положения указа № 48, которые касаются административной ответственности ИП, торгующих непродовольственными товарами, за нарушения требований техрегламентов Таможенного союза.