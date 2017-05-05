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Предприятия Госстандарта будут включены в реестр доминирующих
06.05.2017 15:44 — Разное | Ежедневник
Предприятия Государственного комитета по стандартизации будут включены в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (республиканский уровень).
Как сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в госреестр с 12 мая будет включена группа предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (республиканский уровень) по товарной позиции "работы по поверке средств измерений, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии". Решение принято на основании результатов анализа соответствующего товарного рынка.
В группу вошли Белорусский государственный институт метрологии, а также республиканские центры стандартизации, метрологии и сертификации в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Молодечно, Орше, Пинске, Полоцке и Слуцке.
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Предприятия Государственного комитета по стандартизации будут включены в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных...
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