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Предприятия Госстандарта будут включены в реестр доминирующих

06.05.2017 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Предприятия Госстандарта будут включены в реестр доминирующих

Предприятия Государственного комитета по стандартизации будут включены в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (республиканский уровень).

Как сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в госреестр с 12 мая будет включена группа предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (республиканский уровень) по товарной позиции "работы по поверке средств измерений, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии". Решение принято на основании результатов анализа соответствующего товарного рынка.

В группу вошли Белорусский государственный институт метрологии, а также республиканские центры стандартизации, метрологии и сертификации в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Молодечно, Орше, Пинске, Полоцке и Слуцке.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Предприятия Государственного комитета по стандартизации будут включены в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных...

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