ВДНХ: стройплощадка дружбы народов

На майские праздники комплекс ВДНХ пережил невероятное нашествие гуляющих. Очевидцы говорили, что на аллеях выставочного комплекса было невероятно многолюдно. И даже в "Фейсбуке" – не вру! – примерно каждый пятый пост содержал селфи на фоне красот ВДНХ.

Что же так приманивает гуляющих? Аттракционы по пятьсот рублей? Или вдруг там что-то дешево продается? Собственно, еще в начале "нулевых", когда ВДНХ какое-то время называлась ВВЦ, там действительно было много дешевых товаров, в основном контрафакт.



© Sputnik Максим Блинов Скульптура "Тракторист и колхозница" на триумфальной арке Главного входа Выставки достижений народного хозяйства в Москве

Амирам Григоров:

"Лихие девяностые" – не лучшие годы России, главная выставка страны переживала их тяжело. Центральная аллея была с двух сторон заставлена ларьками, где продавали все на свете: от сарделек с кетчупом до китайской пиротехники. Толкались бесчисленные покупатели, орала попса, шныряли крупные крысы. Дух легендарного места был практически неощутим.



© Sputnik Александр Поляков Концерт на ВДНХ

Было грустно, обидно и стыдно. Наверное, то же чувствовали последние римляне, попав на Бычий рынок, устроенный варварами на Форуме.

Однако по вечерам, когда закрывались времянки и иссякал базарный поток, вновь проступала настоящая Выставка – и за исписанными граффити колоннами, осыпающимися гипсовыми статуями, высохшими фонтанами восставал призрак былого величия. Выставка оставалась грандиозна и прекрасна даже в своем запустении, и мы верили, что она обязательно возродится.



© Sputnik Анатолий Гаранин Павильон СССР на ВДНХ в Москве

Лев Рыжков:

Что-то есть в аллеях ВДНХ по-хорошему мистическое. Например, из памяти может выветриться прогулка по любому парку или даже самой живописной улице. А вот ВДНХ – каждый визит туда – в вашей памяти останется. Да еще во всех деталях. Не случайно знаменитая песня из фильма "Свинарка и пастух" "Друга я никогда не забуду…" снималась именно на ВДНХ. Строители комплекса определенно что-то знали о манипуляциях с памятью.

А еще ВДНХ дает человеку, ее посещающему, несомненный эмоциональный заряд. Не то, чтобы "Ах, какая красота!" Хотя и это тоже. Побывать на ВДНХ – это как в старое зеркало в роскошной золоченой раме посмотреться. Вот вроде ничего особенного, а забыть трудно.



© Sputnik Игорь Михалев Выставка достижений народного хозяйства СССР, 1984 год

Амирам Григоров:

Удивительное это место, полное тайн и загадок! Где еще можно вспомнить, что советских республик когда-то было шестнадцать? Наглядное свидетельство этому осталось в виде шестнадцати статуй фонтана "Дружба народов" и шестнадцати медальонов с гербами на Центральном павильоне (бывший павильон СССР). Где сноп конопли, вместе с рожью, пшеницей и подсолнечником демонстрируют основные сельскохозяйственные культуры страны? Где еще закопана гигантская статуя Сталина, стоявшая на месте ракеты? А недавно при реконструкции главного павильона случайно обнаружили многофигурный горельеф работы Вучетича, более 40 лет спрятанный от глаз посетителей. И это далеко не все, что скрывает выставка.



© Sputnik Алексей Куденко Павильон "Космос / Машиностроение" на территории Выставки достижений народного хозяйства в Москве

Расцвет Советского Эдема

Амирам Григоров:

Начиналось все в далекие тридцатые годы прошлого века. Народный комиссар земледелия Михаил Чернов выступил с инициативой создать Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ) и в 1935 году стал ее куратором. Как раз тогда в Москве была запущена первая ветка метро, которая доходила до парка Сокольники. Сначала Всесоюзную выставку планировали создать именно там. Открытие намечалось в 1937-м, но сроки были сорваны, Чернова обвинили в саботаже, репрессировали и расстреляли.



© Sputnik Анатолий Гаранин Фонтан "Рог изобилия" на территории ВСХВ (ВВЦ, ВДНХ), Москва, 1939 год

В 1939 году ворота ВСХВ, наконец, распахнулись, и народ повалил глядеть на новое чудо, где цвел розарий, били фонтаны, а вокруг главной аллеи возвышались павильоны, выдержанные в неподражаемом стиле советского ампира. Там встречались Свинарка и Пастух, оркестр играл их "Песню о Москве" и продавали эскимо на палочке, то самое, что вызвало простуду у старика Хоттабыча. Это был Эдем предвоенной Москвы.

Великая Отечественная надолго привела Выставку в запустение, и только с 1950 года руки дошли и до нее. Дворцы союзных республик достраивали и украшали лучшие архитекторы того времени.



© Sputnik В. Носков Фрагмент фонтана "Дружба народов" на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве, 1954 год

Вихри истории

Лев Рыжков:

Нас интересуют национальные павильоны, посвященные бывшим союзным республикам. Когда-то их было шестнадцать, считая Карело-Финскую ССР. Вихри истории по этим сооружениям, конечно же, прошлись. Одни павильоны исчезли, как и не было их. Другие – переехали. Третьи оказались изуродованы (и таких историй много). Но нашлись и такие республиканские павильоны, которые не смел ураган времени и сила переменчивой конъюнктуры.



© Sputnik Алексей Куденко Когда-то это был 16-й национальный павильон Карело-Финской ССР

Амирам Григоров:

Еще в начале эпохи Леонида Брежнева Выставку стали переделывать, менять, как сказали бы сейчас, концепцию. "Теперь республиканских павильонов не будет, а будут отраслевые", – решили наверху, и никто не смог возразить. В угоду этому решению по выставке прошлись уродующей бороной. Был снесен, например, прекрасный грузинский павильон, замечательный образчик национальной архитектуры, чтобы освободить место под бетонный брежневский уродец "Советские профсоюзы".



© Sputnik Анатолий Гаранин Экскурсанты у павильона "Животноводство" на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), Москва, 1954 год

Зачем ломали такую красоту? Это как раз объяснимо. Грузия – родина Сталина. А значит, Иосифа Виссарионовича в грузинском павильоне было много. Начиная с 1956 года изображения Сталина повсеместно уничтожались. Вот и на грузинском павильоне отразилась борьба с "культом личности".

Армению и Азербайджан накрыли чудовищными саркофагами, создав, таким образом, "Здравоохранение" и "Вычислительную технику". Изуродовали и один из самых чудесных – павильон Казахстана. При переделке в "Металлургию" его лишили неповторимого мавританского купола, скопированного с национального шедевра – мавзолея Джучи.

Впрочем, теперь бывшие республики, а ныне независимые страны получили возможность представлять свою продукцию в национальных павильонах. Правда, павильоны частично оказались не совсем те, что были изначально.



© Sputnik В. Носков Павильон Казахской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве, 1954 год

Лев Рыжков:

Мы видим павильон "Киргизия", который когда-то принадлежал Эстонии. И балтийские следы сохранились. Например, настенная роспись, посвященная рыбной ловле в морских водах. Хотя, если подумать, то и для современного Кыргызстана изображения эти – актуальны. Ведь ловят же рыбу в Иссык-Куле?

Бывший павильон Латвийской ССР свежепобелен, но заперт. Он построен в 1954 году по проекту архитекторов Айварса, Закиса и Плуксне и совмещает в себе черты как латвийского народного зодчества, так и европейского ар-деко. После перехода ВДНХ в 1963 году на отраслевой принцип экспозиции тут размещался павильон "Физика". Но атмосфера в окрестностях, как в романтическом гроте. Даже влюбленная парочка на скамейке зябко целуется.



© Sputnik Алексей Куденко Павильон "Кыргызстан", который когда-то принадлежал Эстонии

А вот в бывшем павильоне Литвы теперь обитает Абхазия. При всем уважении, но впечатления обжитости павильон не производит. Стоят информационные стенды с выцветшими материалами, невзрачное объявление заманивает на распродажу фруктов. Сам павильон – закрыт. Будем думать, еще не сезон.

Амирам Григоров:

Павильон Грузии, огромный, занимал гораздо большую площадь, чем павильоны других кавказских республик. Это было здание с оранжереей и залом, отделанным ценными сортами камня. Строил его народный архитектор СССР Арчил Курдиани. Павильон Армении, облицованный ереванским туфом, воздвиг знаменитый Александр Таманян. Павильон Азербайджана с мавританской аркой и арабесками создал творческий тандем Микаэля Усейнова и Садыка Дадашева – самых титулованных бакинских мастеров.

Лев Рыжков:

Бывшему павильону Азербайджана повезло чуть больше, чем "Грузии". Обшарпанное здание сохранило, однако, часть прежнего декора. Облицовка из красного гранита, майолика, окна-витражи. И скульптурные гроздья винограда по стенам – остались. Но, конечно, не та красота, что раньше.

Амирам вспоминает, что раньше заходил сюда, и словно бы оказывался на родине, в Баку. Словно вдыхал запах моря. А к павильону еще и примыкал роскошный сад с прудом с осетрами!



© Sputnik Анатолий Гаранин Летнее кафе на территории на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве, 1954 год

Вернется ли чудо?

Ныне происходит возрождение выставочного комплекса, причем, по старой памяти, бывшие республики, а ныне – страны получили возможность представлять свою продукцию в национальных павильонах. Павильоны сдаются в аренду за 1 рубль в год, на 50 лет – с обязательством за свой счет провести ремонт, реставрацию и осуществлять эксплуатацию.

Правда, Армения теперь занимает павильон Сибири, где в период переделки выставки была "Угольная промышленность". В павильоне все мало того, что хорошо, так еще и богато. Есть ресторан, где можно отведать роскошного коньяка, магазин, где продаются работы армянских ювелиров. Есть и турфирма, организующая путешествия в Армению.

Белорусы успешно сохраняют за собой традиционный великолепный особняк с колоннами, увенчанный статуей с венком.



© Sputnik Анатолий Гаранин Павильон Белорусской ССР на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве в 1954 году

Внутри – все красиво и правильно. Представлены прилавки с белорусской продукцией. Вот продукты питания, а вот – одежда, а вот – национальные белорусские сувениры. Расставлены стенды с информационными материалами. Есть фото с рукопожатием Александра Григорьевича и Владимира Владимировича. Все чисто, правильно и – немного скучно. Но, наверное, так надо.



© Sputnik Алексей Куденко Белорусский павильон на ВДНХ сегодня

Что подкупает больше всего – белорусы тщательно восстановили изначальную, еще довоенную роспись стен.

"Украина" в лесах

Павильон "Украина" сейчас на ремонте. Впрочем, назвать это здание павильоном все равно, что реку Днепр – ручьем. Это роскошный (по крайней мере, снаружи) дворец, замыкающий на себя аллеи с двух сторон.

"Собственно, уже из расположения павильона – этого барочного замка с витражами и башней в виде снопа, богатства отделки и самих масштабов строения можно догадаться, как много значила для советского руководства Украина", – говорит Амирам.



© Sputnik Алексей Куденко Павильон № 58 "Украина" на реставрации

По сравнению с "Украиной" меркнет расположенный неподалеку бывший павильон "РСФСР". Амирам вспоминает, что у него не раз менялись хозяева. Одно время здесь даже располагался лохотрон, в котором предприимчивые люди избавляли от лишних денег гостей столицы.

По словам Григорова, состояние ВДНХ, в принципе, отражает состояние страны. "Советский Версаль" при Сталине в дальнейшем подвергался варварским перестройкам, к 90-м годам превратившись в один из самых грязных рынков российской столицы. Но сейчас торговцы изгнаны, и значительная часть комплекса снова превратилась в стройплощадку.

Справка

Сейчас ВДНХ принимает 25 миллионов посетителей в год, зимой здесь заливают самый большой каток в Европе. В апреле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции выставки. В ближайшие годы здесь планируется восстановить 37 исторических павильонов, 17 фонтанов, построить конно-спортивный манеж, а также 15 тематических павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек.



© Sputnik Кирилл Каллиников Мэр Москвы С.Собянин 12 апреля 2017 года осмотрел ход реконструкции павильона "Космос" на ВДНХ

Будет открыто 11 новых музеев, высажено более 1800 деревьев и кустарников. Также в план реконструкции входит очистка четырех прудов и создание на территории выставки уникального комплекса из пяти природных зон. В южной части ВДНХ будет построен высокотехнологичный парк развлечений с всесезонными аттракционами и 140-метровым колесом обозрения.