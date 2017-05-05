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9 мая у площади Победы в Минске запретили срабатывание сигнализации

06.05.2017 16:01 — Разное | БДГ  
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В Минске 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение и парковка автомобильного транспорта.

Так, на площади Победы в 12:00 состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу Победы, а с 21:30 до 23:00 состоится гала-концерт, сообщили в ГАИ Минска.

В 23:00 состоится праздничный салют: в парках Я.Купалы и М.Горького, в парке 50-летия Победы, по территории Военной комендатуры по улице Рогачевская, на территории аэропорта «Минск-1» и в деревне Зацень.

В связи с этим 9 мая остановка и стоянка запрещена на территории Октябрьской площади, «Дворца спорта», возле Парка Победы и музея ВОВ, а также на участке от улицы Янки Купалы до улицы Козлова (подробности на карте).

Также с 10:30 до примерно 14:00 и с 17:00 до окончания вечерних мероприятий в центре Минска ограничивается движение всех видов транспорта по проспекту Независимости от улицы Я.Купалы до Козлова и от площади Победы по улицам Захарова и Киселеве до улиц Первомайская и Красная соответственно.

ГАИ рекомендует водителям учитывать это при остановке и стоянке и просит при вынужденной остановке оставлять под лобовым стеклом контактный телефон.

«Госавтоинспекция настоятельно просит граждан, проживающих в домах, прилегающих к площади Победы, не допускать срабатывания автосигнализации во время проведения праздничных мероприятий», - отметили в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение и парковка автомобильного транспорта.

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