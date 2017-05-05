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Опубликовано видео ликвидации утечки на Брестбытхиме

06.05.2017 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент на предприятии произошел утром в субботу: около 08:45 из-за смешивания ортофосфорной и азотной кислот, а также воды произошло выделение паров гипохлорита натрия.

По информации спасателей, в результате ЧП пострадал один работник предприятия: 63-летний слесарь-ремонтник был госпитализирован с химическим отравлением.

 
 
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МЧС опубликовало видео с места ликвидации ЧП на ОАО "Брестбытхим". Смотрите на кадрах, как брестские спасатели работали на химическом заводе.

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