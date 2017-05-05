Опубликовано видео ликвидации утечки на Брестбытхиме

Инцидент на предприятии произошел утром в субботу: около 08:45 из-за смешивания ортофосфорной и азотной кислот, а также воды произошло выделение паров гипохлорита натрия.

По информации спасателей, в результате ЧП пострадал один работник предприятия: 63-летний слесарь-ремонтник был госпитализирован с химическим отравлением.