Политолог: обыском хоккеистов кто-то хотел ударить по репутации страны

МИД Беларуси назвал "формальной отпиской" разъяснения французской стороны по поводу обыска представителей белорусской хоккейной сборной на вокзале Парижа . В свою очередь, министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко напомнил о подобном прецеденте перед Олимпиадой 2016 в Рио-де-Жанейро, когда белорусскую мужскую сборную по гребле на байдарках и каноэ сначала обыскали, а после отстранили от Игр . Зимой суд оправдал наших спортсменов, но французы по-прежнему ищут повод насолить Беларуси .

В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым политический эксперт Павел Потапейко отметил, что ему сложно не согласиться с представителем МИД Беларуси и министром спорта, но в то же время не хочется думать, что "идет какой-то накат и по спортивным линиям".

"Понятно, что после определенной оттепели в отношениях есть определенные силы, которые стремятся вернуться к похолоданию. А почему выбран спорт, потому что в глазах многих людей спорт — это нечто аутентичное, искреннее, человечное. И если именно в этой сфере какую-то страну и ее сборную упорно представлять нарушителем, наверное, кому-то это видится сильным ударом по нашей репутации", — отметил Потапейко.

Политолог обратил внимание на то, что в ходе обысков не было найдено никаких запрещенных препаратов, ни в предыдущем случае — перед Олимпиадой в Рио, ни в нынешнем — накануне старта Чемпионата мира по хоккею.

"Получается, что это действительно разжигание напряженности на пустом месте. Зная нашу нетерпимость к допингам, остается только удивляться, почему, несмотря на это, Беларуси упорно пытаются приписать какие-то нарушения . Это вызывает только недоумение", — сказал Потапейко.



© Sputnik Алексей Куденко Буре и Фетисов прокомментировали скандал с белорусскими хоккеистами

Политический эксперт также озвучил свой прогноз накануне второго тура президентских выборов во Франции. По мнению Потапейко, Марин Ле Пен не сможет одержать победу , однако у нее получится убедительный "гол престижа".

"Ряд опросов давал Марин Ле Пен более 40%, соответственно, Макрону меньше 60%. И это крепкая заявка на следующие выборы. А сейчас она просто неугодна "истеблишменту", но с другой стороны, многие французы говорят, что Макрон — это некое продолжение Олланда. А значит, через пять лет у его соперницы будут достаточно крепкие шансы", — считает Потапейко.

Полную версию беседы с политическим экспертом Павлом Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.