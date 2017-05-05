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Политолог: обыском хоккеистов кто-то хотел ударить по репутации страны
06.05.2017 16:12 — Разное | Sputnik Беларусь
В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым политический эксперт Павел Потапейко отметил, что ему сложно не согласиться с представителем МИД Беларуси и министром спорта, но в то же время не хочется думать, что "идет какой-то накат и по спортивным линиям".
"Понятно, что после определенной оттепели в отношениях есть определенные силы, которые стремятся вернуться к похолоданию. А почему выбран спорт, потому что в глазах многих людей спорт — это нечто аутентичное, искреннее, человечное. И если именно в этой сфере какую-то страну и ее сборную упорно представлять нарушителем, наверное, кому-то это видится сильным ударом по нашей репутации", — отметил Потапейко.
Политолог обратил внимание на то, что в ходе обысков не было найдено никаких запрещенных препаратов, ни в предыдущем случае — перед Олимпиадой в Рио, ни в нынешнем — накануне старта Чемпионата мира по хоккею.
"Получается, что это действительно разжигание напряженности на пустом месте. Зная нашу нетерпимость к допингам,
© Sputnik Алексей Куденко
Политический эксперт также озвучил свой прогноз накануне второго тура президентских выборов во Франции. По мнению Потапейко,
"Ряд опросов давал Марин Ле Пен более 40%, соответственно, Макрону меньше 60%. И это крепкая заявка на следующие выборы. А сейчас она просто неугодна "истеблишменту", но с другой стороны, многие французы говорят, что Макрон — это некое продолжение Олланда. А значит, через пять лет у его соперницы будут достаточно крепкие шансы", — считает Потапейко.
Полную версию беседы с политическим экспертом Павлом Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт Павел Потапейко прокомментировал радио Sputnik Беларусь явные и скрытые цели обыска хоккеистов национальной сборной перед стартом Чемпионата...
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