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Политолог: обыском хоккеистов кто-то хотел ударить по репутации страны

06.05.2017 16:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИД Беларуси назвал "формальной отпиской" разъяснения французской стороны по поводу обыска представителей белорусской хоккейной сборной на вокзале Парижа. В свою очередь, министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко напомнил о подобном прецеденте перед Олимпиадой 2016 в Рио-де-Жанейро, когда белорусскую мужскую сборную по гребле на байдарках и каноэ сначала обыскали, а после отстранили от Игр. Зимой суд оправдал наших спортсменов, но французы по-прежнему ищут повод насолить Беларуси.

Политолог: обыском хоккеистов кто-то хотел ударить по репутации страны
© Фото: Фейсбук / Федерация хоккея Беларуси
Как белорусских хоккеистов обыскивали в Париже

В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым политический эксперт Павел Потапейко отметил, что ему сложно не согласиться с представителем МИД Беларуси и министром спорта, но в то же время не хочется думать, что "идет какой-то накат и по спортивным линиям". 

"Понятно, что после определенной оттепели в отношениях есть определенные силы, которые стремятся вернуться к похолоданию. А почему выбран спорт, потому что в глазах многих людей спорт — это нечто аутентичное, искреннее, человечное. И если именно в этой сфере какую-то страну и ее сборную упорно представлять нарушителем, наверное, кому-то это видится сильным ударом по нашей репутации", — отметил Потапейко.

Политолог обратил внимание на то, что в ходе обысков не было найдено никаких запрещенных препаратов, ни в предыдущем случае — перед Олимпиадой в Рио, ни в нынешнем — накануне старта Чемпионата мира по хоккею.

"Получается, что это действительно разжигание напряженности на пустом месте. Зная нашу нетерпимость к допингам, остается только удивляться, почему, несмотря на это, Беларуси упорно пытаются приписать какие-то нарушения. Это вызывает только недоумение", — сказал Потапейко.

Политолог: обыском хоккеистов кто-то хотел ударить по репутации страны
© Sputnik Алексей Куденко
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Политический эксперт также озвучил свой прогноз накануне второго тура президентских выборов во Франции. По мнению Потапейко, Марин Ле Пен не сможет одержать победу, однако у нее получится убедительный "гол престижа".

"Ряд опросов давал Марин Ле Пен более 40%, соответственно, Макрону меньше 60%. И это крепкая заявка на следующие выборы. А сейчас она просто неугодна "истеблишменту", но с другой стороны, многие французы говорят, что Макрон — это некое продолжение Олланда. А значит, через пять лет у его соперницы будут достаточно крепкие шансы", — считает Потапейко.

Полную версию беседы с политическим экспертом Павлом Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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