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Сбивший 8-летнюю девочку в Витебском районе велосипедист приговорен к году исправительных работ

06.05.2017 16:05 — Разное | БелТА  
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Сбивший 8-летнюю девочку в Витебском районе велосипедист приговорен к году исправительных работ
Фото из архива
6 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Велосипедист, сбивший на переходе в Витебском районе 8-летнюю девочку, приговорен к году исправительных работ, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора Витебского района Михаил Шестопалов.Суд Витебского района вынес приговор жителю Витебска 1973 года рождения, который обвинялся в совершении преступления по ч.1 ст.321 (нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ. "Мужчине назначен год исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка. Приговор вступил в законную силу", - отметил Михаил Шестопалов.Как сообщалось, инцидент произошел вечером 1 октября 2016 года в населенном пункте Тулово Витебского района. Установлено, что велосипедист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку, которая шла с братом в магазин. Машин поблизости не было, поэтому дети смело ступили на пешеходный переход. Мальчик дорогу перебежал без происшествий, а девочку сбил велосипедист, которого они в темноте не заметили. От столкновения ребенок упал, ударился головой о бордюр и получил закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы и ушибы. Согласно заключениям экспертов, на момент происшествия у велосипеда была неисправна тормозная система, а также не работали фары, что недопустимо при движении по проезжей части в темное время суток.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщалось, инцидент произошел вечером 1 октября 2016 года в населенном пункте Тулово Витебского района.

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