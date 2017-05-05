Латвия стартовала с победы, Словения отыгралась с 0:4, но уступила в буллитной перестрелке

Сборные Латвии и Швейцарии с побед стартовали на 81-м чемпионате мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Но победы эти оказазались такими разными…



Фото: iihfworlds2017.com

Латвия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 — Мейя (Кулда, 23.08), 2:0 — Индрашис (Спруктс, Рихард Букартс, 41.48), 3:0 — Индрашис (Роберт Букартс, Балинскис, 52.40, в большинстве 5 на 3).

Броски: 35−27 (7−18, 14−6, 14−3).

Штраф: 6−12.

Вратари: Мерзликин (100% отраженных бросков) — Дам (91,43% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Первый период, в том числе из-за удалений в составе латвийцев, убедительнее провели датчане. Но, начиная со второй двадцатиминутки, игра у них разладилась, и условия диктовали уже прибалты, в начале третьего периода увеличившие перевес до двух шайб. А когда в третьем периоде датчане схлопотали три штрафа кряду, Микс Индрашис реализовал большинство в два игрока, оформил голевой дубль и установил окончательный счет.

Вечером в группе «А» в Кельне пройдут два поединка: Словакия — Италия (17.15) и Германия — Швеция (21.15).

Швейцария — Словения — 5:4 Б (4:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Амбюль (Зутер, 10.49, в большинстве), 2:0 — Хаас (Праплан, Дженацци, 11.01), 3:0 — Лоэффель (Холленштайн, Праплан, 16.59), 4:0 — Боденманн (Бруннер, Рихард, 17.47), 4:1 — Муршак (Тавжель, 38.31, в меньшинстве), 4:2 — Еглич (Саболич, Краньц, 45.50), 4:3 — Урбас (Ограньешек, Претнар, 54.02, в большинстве 5 на 3), 4:4 — Саболич (Тичар, 55.23, в большинстве), 5:4 — Бруннер (решающий послематчевый буллит).

Броски: 32−23 (15−5, 8−8, 8−9, 1−1).

Послематчевые буллиты: Бруннер — 1:0, Саолич — 1:0 (сэйв вратаря), Холленштайн — 1:0 (сэйв вратаря), Тичар — 1:0 (сэйв вратаря), Рихард — 1:0 (сэйв вратаря), Муршак — 1:0 (мимо).

Штраф: 16−10.

Вратари: Хиллер, 82,61% — Крошель, 73,33% отраженных бросков (Пинтарич, 100% отраженных бросков).

Швейцарцы танком прошлись по словенцам в первом периоде, в течение 7 минут четырежды пробив словенского голкипера Гашпера Крошеля.

Начиная со второго периода на последний рубеж заступил Матья Пинтарич, в 27 лет дебютировавший за национальную дружину в официальных поединках. И оказался неприступной стеной для соперников. Партнеры же в перерыве отдышались и пришли в себя. А игра преобразилась.



Фото: iihfworlds2017.com

Тревожный звоночек для швейцарцев прозвучал в концовке второго периода, когда словенцы отличились в меньшинстве. Не насторожились «крестоносцы», когда в начале третьей двадцатиминутки Еглич сократил отставание до двух голов. Когда же одно за другим в их составе пошли четыре удаления, случилась катастрофа. Словенцы реализовали численный перевес сначала в двух игроков, а затем и в одного. И вот уже от надежного преимущества в четыре шайбы не осталось и следа — 4:4.

Додавить ошеломленного соперника в основное время балканцы уже не успели.

В овертайме соперники осторожничали, исполнив всего по 1 броску в створ ворот. А в серии послематчевых буллитов успешнее оказались швейцарцы. Уже первая попытка Дамьена Бруннера оказалась результативной. Все остальные пенальтисты обеих команд забросить не смогли, и это значит, что швейцарцы, несмотря на конфуз в третьем периоде, отделались легким испугом.

Вечером в группе «B» в Париже пройдут два поединка: Беларусь — Чехия (17.15) и Норвегия — Франция (21.15).