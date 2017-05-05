Ученые показали 39-дюймовый экран, изменяющий форму

Специалисты из английского университета Сассекс разработали проекционный экран, который выводит изображение на туман и способен менять форму. Свое исследование ученые представили на специализированной конференции.



Изображение: Interact Lab / Youtube

«Туманный» экран MistForm работает так. Специально подготовленная вода распыляется плотной стеной из холодного водяного пара. На нее выводит изображение проектор, который находится с тыльной стороны.

Размер проецируемого MistForm изображения соответствует размеру экрана 39-дюймового телевизора. При помощи продвинутых алгоритмов машинного обучения устройство лучше взаимодействует с пользователем и позволяет ему менять форму и положение отображаемых объектов в 2D- и 3D-форматах.

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Экран может перемещаться по направлению к пользователю и от него, а также изгибаться и принимать разнообразные формы. Кроме того, он способен следить за движениями и распознавать их, быстро приспосабливаясь к взаимодействию с человеком.