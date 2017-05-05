Профсоюзы - о страховом стаже: президентским указом могут урегулировать проблему

Проектом президентского указа «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» предусмотрено урегулирование проблемы страхового стажа для ряда категорий. Об этом говорилось на последнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.



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— Нерешенным еще остается вопрос граждан, имеющих четверых детей. Сегодня в стаж работы включается лишь 9 лет отпуска по уходу за ребенком, в то время как фактически такие родители могут провести в декрете 12 лет. С учетом важности защиты прав отдельных категорий граждан, выполняющих важные социальные функции, федерация профсоюзов предложила социальным партнерам проработать данный вопрос, — отмечает федерация профсоюзов, сообщается на сайте федерации профсоюзов.

Организация обратила внимание на тот факт, что «есть категории граждан, которые по объективным причинам не смогут выработать требуемый страховой стаж».

— Эта проблема актуальна, к примеру, для женщин, воспитывающих четверых и более детей, родителей детей-инвалидов, бывших военнослужащих, выслуга которых на момент увольнения со службы составляла менее 20 лет, а также учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального образования и студентов вузов, — уточнили в федерации.

Напомним, ранее федерация профсоюзов уже предлагала пересмотреть страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых и более детей, родителей детей-инвалидов и бывших военнослужащих, выслуга которых на момент увольнения со службы составляла менее 20 лет.

— Федерация профсоюзов считает, что включение в стаж работы для лиц, воспитывающих четверых детей, лишь 9 лет отпуска по уходу за ребенком и уходу за детьми по достижении ими 3 лет, предусмотренные ч. 2 ст. 51 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении», не соответствует принципам социальной справедливости, — отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. — Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.