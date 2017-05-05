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Профсоюзы - о страховом стаже: президентским указом могут урегулировать проблему
Проектом президентского указа «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» предусмотрено урегулирование проблемы страхового стажа для ряда категорий. Об этом говорилось на последнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.
— Нерешенным еще остается вопрос граждан, имеющих четверых детей. Сегодня в стаж работы включается лишь 9 лет отпуска по уходу за ребенком, в то время как фактически такие родители могут провести в декрете 12 лет. С учетом важности защиты прав отдельных категорий граждан, выполняющих важные социальные функции, федерация профсоюзов предложила социальным партнерам проработать данный вопрос, — отмечает федерация профсоюзов,
Организация обратила внимание на тот факт, что «есть категории граждан, которые по объективным причинам не смогут выработать требуемый страховой стаж».
— Эта проблема актуальна, к примеру, для женщин, воспитывающих четверых и более детей, родителей детей-инвалидов, бывших военнослужащих, выслуга которых на момент увольнения со службы составляла менее 20 лет, а также учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального образования и студентов вузов, — уточнили в федерации.
Напомним, ранее федерация профсоюзов уже
— Федерация профсоюзов считает, что включение в стаж работы для лиц, воспитывающих четверых детей, лишь 9 лет отпуска по уходу за ребенком и уходу за детьми по достижении ими 3 лет, предусмотренные ч. 2 ст. 51 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении», не соответствует принципам социальной справедливости, — отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. — Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет.
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Проектом президентского указа "О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан" предусмотрено урегулирование проблемы страхового стажа для ряда категорий,...
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