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Профсоюзы - о страховом стаже: президентским указом могут урегулировать проблему

06.05.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
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Проектом президентского указа «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» предусмотрено урегулирование проблемы страхового стажа для ряда категорий. Об этом говорилось на последнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.


Фото: Reuters

— Нерешенным еще остается вопрос граждан, имеющих четверых детей. Сегодня в стаж работы включается лишь 9 лет отпуска по уходу за ребенком, в то время как фактически такие родители могут провести в декрете 12 лет. С учетом важности защиты прав отдельных категорий граждан, выполняющих важные социальные функции, федерация профсоюзов предложила социальным партнерам проработать данный вопрос, — отмечает федерация профсоюзов, сообщается на сайте федерации профсоюзов.

Организация обратила внимание на тот факт, что «есть категории граждан, которые по объективным причинам не смогут выработать требуемый страховой стаж».

— Эта проблема актуальна, к примеру, для женщин, воспитывающих четверых и более детей, родителей детей-инвалидов, бывших военнослужащих, выслуга которых на момент увольнения со службы составляла менее 20 лет, а также учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального образования и студентов вузов, — уточнили в федерации.

Напомним, ранее федерация профсоюзов уже предлагала пересмотреть страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых и более детей, родителей детей-инвалидов и бывших военнослужащих, выслуга которых на момент увольнения со службы составляла менее 20 лет.

— Федерация профсоюзов считает, что включение в стаж работы для лиц, воспитывающих четверых детей, лишь 9 лет отпуска по уходу за ребенком и уходу за детьми по достижении ими 3 лет, предусмотренные ч. 2 ст. 51 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении», не соответствует принципам социальной справедливости, — отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. — Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

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Проектом президентского указа "О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан" предусмотрено урегулирование проблемы страхового стажа для ряда категорий,...

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