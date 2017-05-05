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Азербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - гендиректор организации
Ирина БоковаАзербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - страна пропагандирует цели и задачи организации на национальном и международном уровнях, прилагает усилия для реализации целей устойчивого развития, сказала гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова 6 мая в Баку на заседании Национальной комиссии по ЮНЕСКО. Об этом информирует агентство
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Гендиректор ЮНЕСКО высоко оценила сотрудничество Азербайджана с организацией за прошедшие 25 лет.
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