Ирина Бокова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Азербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - гендиректор организации Гендиректор ЮНЕСКО высоко оценила сотрудничество Азербайджана с организацией за прошедшие 25 лет.

Азербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - страна пропагандирует цели и задачи организации на национальном и международном уровнях, прилагает усилия для реализации целей устойчивого развития, сказала гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова 6 мая в Баку на заседании Национальной комиссии по ЮНЕСКО. Об этом информирует агентство.Гендиректор высоко оценила сотрудничество Азербайджана с организацией за прошедшие 25 лет.В свою очередь глава МИД Азербайджана председатель национальной комиссии по ЮНЕСКО Эльмар Мамедъяров назвал плодотворным и взаимовыгодным сотрудничество страны с ЮНЕСКО.Министр отметил, что Азербайджан является активным членом четырех комитетов ЮНЕСКО, в стране действуют пять национальных комитетов по различным программам организации.-0-