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Азербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - гендиректор организации

06.05.2017 16:30 — Разное | БелТА  
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Азербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - гендиректор организации
Ирина Бокова
Азербайджан привержен принципам ЮНЕСКО - страна пропагандирует цели и задачи организации на национальном и международном уровнях, прилагает усилия для реализации целей устойчивого развития, сказала гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова 6 мая в Баку на заседании Национальной комиссии по ЮНЕСКО. Об этом информирует агентство Trend.Гендиректор высоко оценила сотрудничество Азербайджана с организацией за прошедшие 25 лет.В свою очередь глава МИД Азербайджана председатель национальной комиссии по ЮНЕСКО Эльмар Мамедъяров назвал плодотворным и взаимовыгодным сотрудничество страны с ЮНЕСКО.Министр отметил, что Азербайджан является активным членом четырех комитетов ЮНЕСКО, в стране действуют пять национальных комитетов по различным программам организации.-0-
 
 
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Гендиректор ЮНЕСКО высоко оценила сотрудничество Азербайджана с организацией за прошедшие 25 лет.

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