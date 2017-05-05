Главные вопросы 30-го тура ЧБ по мини-футболу

В воскресенье, 7 мая, пройдут матчи 30-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Этот тур станет последним в «гладком» розыгрыше турнира.

Кто займет первое место?

Два тура назад, казалось бы, все было ясно: ВРЗ сыграл вничью с «Витэном» (3:3) и отпустил идущую первой «Столицу» на пять очков. Однако «вагоноремонтники» собрались и в Гомеле в напряженном поединке нанесли поражение минскому лидеру (решающий мяч был забит на последней минуте), отложив вопрос о победителе «гладкого» чемпионата до последнего тура. Теперь ВРЗ поедет за необходимой победой в Брест (матч с «Аматарам»), а «Столица» дома сыграет с «Охраной-Динамо». Для сохранения первой позиции «айтишникам» достаточно просто не проиграть.

Сыграют ли МАПИД и «Лидсельмаш» в четвертьфинале плей-офф?

На данный момент «Лидсельмаш» располагается на третьей позиции, опережая идущий следом МАПИД на четыре балла. В 30-м туре эти команды сойдутся в очном противостоянии. И если победу одержит «Лидсельмаш», то МАПИД рискует опуститься на две позиции. Это может произойти благодаря тому, что идущие следом «Дорожник» и «Витэн» будут играть с далеко не самыми сильными соперниками («АК Южный» и «Форте» соответственно) и одержать победы в играх с ними грандам будет нетрудно. Если так произойдет, то именно «домостроители» и прошлогодние чемпионы из Лиды составят одну из пар будущих четвертьфиналов плей-офф.

Сумеет ли «Гранит» оставить не у дел БЧ?

Весь второй круг «Гранит» пытался оказывать давление на БЧ и «Борисов-900» (седьмая и восьмая позиции). Парни из Микашевичей здорово проводили домашние поединки, часто отбирая очки у фаворитов, однако выездные игры давались им на порядок хуже. Это привело к тому, что в конце «гладкого» чемпионата больше верилось в то, что в плей-офф сумеет заскочить «УВД-Динамо». Тем не менее, свое слово сказал календарь, который в позапрошлом туре определил в соперники «милиционерам» грозный «Лидсельмаш». Динамовцы проиграли этот матч, а в следующем туре уступили в желании и воле к победе все тому же «Граниту» (6:9). Теперь в последнем туре судьба «Гранита» находится в его же руках: команда из Микашевичей получила шанс сыграть с прямым конкурентом — БЧ. И этот матч, пожалуй, является самым непредсказуемым в 30-м туре.

А также:

«Витэн» дома сыграет с «Форте».

«УВД-Динамо» в последнем матче сезона в родных стенах сыграет с ЦКК.

«Дорожник» сразится с «АК Южный». Победа в этом матче обеспечит минчанам преимущество домашней площадки на первой стадии плей-офф.

«Борисов-900» померится силами с «Динамо-БНТУ».

30-й тур

7 мая

12.00

«Витэн» (Орша) — «Форте» (Могилев).

13.30

МАПИД (Минск) — «Лидсельмаш» (Лида).

14.00

БЧ (Гомель) — «Гранит» (Микашевичи);

«Столица» (Минск) — «Охрана-Динамо» (Минск);

«УВД-Динамо» (Гродно) — ЦКК (Светлогорск).

15.00

«Аматар» (Брест) — ВРЗ (Гомель).

16.00

«Дорожник» (Минск) — «АК Южный» (Гомельская область).

17.00

«Динамо-БНТУ» (Минск) — «Борисов-900» (Борисов).