Валерий Уколов: Для подготовленного слушателя классика – это ключ к тайнам Вселенной





Рояль фигурирует в самых ранних, детских воспоминаниях арт-директора продюсерского центра «Классика» Валерия Уколова.

Хотя полуразрушенному послевоенному Бресту, где он родился в 1946-м, было не до музыки. Родители его не были музыкантами: отец – военный, мать – бухгалтер. Во всем «виновата» семейная история: знакомство родителей произошло в Куйбышеве, куда их обоих забросила война. Встретились они в городской опере: отец охранял эвакуированных в Куйбышев из Москвы членов правительства, мать работала в театральном буфете. Опера была популярным в городе местом, поскольку в годы войны в Куйбышев эвакуировали коллектив Большого театра СССР.

Трофейный немецкий рояль был первой мебелью, которой обзавелась молодая семья, обосновавшись после войны в Бресте.

Куда ведут музыкальные рельсы

– Я помню, как спал под роялем. А потом начал учиться играть на нем. Я благодарен маме, поставившей меня и брата на «музыкальные рельсы» и не позволившей нам свернуть с пути, – рассказывает Валерий Иванович. – Многие мальчишки, с которыми я лазил в детстве по фортам Брестской крепости, впоследствии так и не сумели найти себя: кто-то спился, кто-то даже успел отсидеть… Район наш считался бандитским. Иногда я думаю, что меня от лихой судьбы уберегла музыка…

После музыкальной школы было музыкальное училище в родном Бресте, потом – консерватория, а с 1989 года Валерий Уколов работал в Белорусской государственной филармонии режиссером концертных залов. Выйдя на пенсию, он вдруг остро почувствовал, что размеренная жизнь – не для него и что бросить музыку, ставшую смыслом его жизни, невозможно. Да и зачем? Оказалось, что за годы работы в филармонии он сумел приобрести качества и навыки, необходимые продюсеру. Да, возраст. Но сердце молодо, в голове так много творческих замыслов. И так много произведений, которые хочется представить публике, и так много коллег-музыкантов, которых хочется поблагодарить во всеуслышание – организовав посвященные им творческие вечера.

Так возникла идея некоммерческого продюсерского центра, с которой Валерий Иванович обратился в Белорусский союз музыкальных деятелей (БСМД).

Первый концерт, организованный продюсерским центром «Классика», состоялся в столичной филармонии 7 декабря 2005 года. Теперь уже трудно сосчитать, сколько их всего было, ярких музыкальных событий, посвященных разным знаменательным датам, разным музыкантам и проходившим на разных концертных площадках.

«Несколько лет назад, осенью 2014 года, по инициативе Белорусского союза музыкальных деятелей мы провели благотворительный концерт духовной музыки, – рассказывает Валерий Уколов. – Все вырученные от продажи билетов средства пошли на восстановление православного храма Николая Чудотворца в деревне Тонеж. У этого храма трагичная история. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января 1943 года, фашисты согнали жителей деревни в церковь и сожгли ее. Тонеж – это родина председателя союза музыкальных деятелей Михася Дриневского, и музыканты с радостью поддержали его стремление восстановить многострадальный храм».

Продюсерский центр «Классика» был создан для поддержки талантливой молодежи, ветеранов сцены и, конечно, для поддержки и продвижения музыкального искусства. Будучи некоммерческой структурой, он сам нуждается в поддержке меценатов. К счастью, такие меценаты находятся, подставляют плечо, оказывают помощь музыкальным проектам, подчеркивает Валерий Уколов.

«Хочу выразить благодарность партнеру многих наших проектов – Банку «Решение» и лично Валентине Саксон, которая принимает активное участие в культурной жизни страны, любит классическую музыку и многие годы помогает Белорусскому союзу музыкальных деятелей в реализации наших творческих планов», - благодарит директор «Классики».

«История Джованни Перголези – это почти «Ромео и Джульетта» в переводе на музыкальный язык!»

– Меняется общество, меняются музыкальные направления и стили. Почему классика актуальна во все времена?

– С классикой – как с китайским языком: люди, не знающие языка, никогда ничего не поймут. Люди, не знающие, что такое до-мажор, в филармонию не ходят. Но у нас в Беларуси все-таки есть публика. В филармонию ходят образованные люди, творческая интеллигенция, элита. Зайти послушать Бетховена «с улицы» невозможно: уснешь в кресле. Чтобы не уснуть, рядовому зрителю нужна картинка. А в филармонии картинка не нужна! Приходит Рихтер, садится за рояль… и слушатели в зале умирают от счастья. А слушатели без подготовки будут мучиться. Знаете, что удивительно? Даже в храме на службе толкаются, свечку поставить, подойти ближе, приложиться к иконе… Могут и подраться, и поругаться. А в филармонию приходят и два часа сидят, не шелохнувшись, и если кто шоколадкой зашелестит, на весь зал слышно. Концерт классической музыки – это какая-то форма медитации, прикосновение к другим сферам жизни.

Людей, понимающих классику, всегда было немного – это примерно 10% населения. Если сравнить музыку с литературой, печатным словом – есть газеты, журналы, книги. Толстой – навсегда, а «Спид-инфо» – только для электрички. Классическая музыка – это открытие Вселенной, бесконечное путешествие. Слушая эту музыку, понимаешь, как трудно современным композиторам. Называть себя композитором после Баха, Рахманинова, Чайковского, Перголези – на это не каждый отважится…

Джованни Перголези умер в 26 лет, а какое оставил наследие! Он был гениальным музыкантом, но музыкант во времена Перголези – это кто-то вроде официанта. У него был роман с красивой, богатой и умной, но родители девушки сочли его неподходящей партией. Она ушла в монастырь, он купил икону с ликом мадонны, напоминающим черты любимой, написал эту гениальную музыку – «Stabat Mater» – и умер. А его музыка звучит уже почти триста лет. И для тех, кто знает печальную историю Перголези, это «Ромео и Джульетта» в переложении на музыкальный язык. Между прочим, Перголези творил за сто лет до Моцарта, и его «Stabat Mater» по глубине эмоций предвосхищает его гениальный «Реквием».

– Идеальный зритель, слушатель концертов классической музыки – какой он?

– Идеальный зритель, слушатель – это ребенок. Когда я работал в филармонии, у меня было 20 абонементов – программ для детей. Для того чтобы маленький человек вошел в мир большой музыки, нужно взять его за руку и профессионально провести из класса в класс. Ведь никто не попадает сразу в десятый класс и не начинает учить высшую математику, не зная таблицы умножения!

Мой однокурсник и друг Анатолий Порецкий до сих пор ведет абонементы для самых маленьких зрителей и их родителей. Вот на эти концерты, подготовленные для детской аудитории, можно и нужно приводить даже малышей 4-5 лет. Начинать с азов, с правил поведения в концертном зале: не кричать во время концертов, хлопать, когда следует – это культура. Такая форма взаимодействия, к счастью, закрепилась и существует. Взрослым, которым хочется вырастить своих детей разносторонне развитыми, умными, чувствующими людьми, стоит обратить на нее внимание.

Идеальной публики не существует, ее надо формировать… Идеальная публика – это люди, которые понимают, что делает музыкант. Знаете анекдот про нового русского и Джоконду? Новый русский в Лувре выстаивает очередь к гениальному полотну Леонарда да Винчи и, пожав плечами, говорит: «Мне не нравится». К нему оборачивается парижанка и говорит: «Месье, эта дама перевидала столько мужчин, что сама выбирает, кому нравиться». Так и с классической музыкой – она не стремится понравиться кому попало. Конгениальному композитору, художнику или писателю нужен конгениальный слушатель, зритель или читатель. У нас есть возможность, получив образование, прикоснуться к гениям и порадоваться чуду. Читать книги, быть открытыми, восприимчивыми, воспитывать себя. Ведь образование не заканчивается выдачей аттестата. Образование в наше время – это самообразование. У двух выпускников вуза могут быть совершенно разные судьбы: один просто положит диплом на полку, а второй будет открывать Вселенную. У каждого есть шанс воплотить свои мечты, стать кем-то.

– Что в вашем понимании профессиональный успех? Когда уже можно с полным основанием сказать: я реализовался, я состоялся как профессионал?

– Расскажу быль. В Минск приезжает Рихтер. Гениально играет «Детские пьесы» Грига. Публика умирает от счастья. Конец концерта, раздача автографов, публика расходится. Десять часов вечера. Меня как режиссера концертного зала оставляют сопровождать Рихтера. «Хочу позаниматься» – говорит он. Я каждый час ношу ему чай… Он занимался до четырех утра. А ему уже семьдесят было! «Понимаете, говорит он, когда мне было семнадцать лет, мне нужно было повторить пьесу семнадцать раз, чтобы получилось так, как я хочу. А теперь мне семьдесят…» И Плисецкая у станка стояла до смерти. Нет предела на пути мастера. Это путь в бесконечность. Это как в олимпийских рекордах: чтобы на одну секунду быть быстрее всех или на миллиметр выше прыгнуть, потребуются десятилетия изнуряющего труда.

Ближайший концерт, организованный продюсерским центром «Классика» совместно с Белорусским союзом музыкальных деятелей и Международным общественным объединением «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла», состоится 10 мая 2017 года в концертном зале «Верхний город». Прозвучат произведения двух великих итальянских композиторов – «Времена года» Антонио Вивальди и «Stabat Mater» Джованни Перголези.

В концерте примут участие солисты Национального академического Большого театра оперы и балета РБ Татьяна Гаврилова и Наталья Акинина, струнный ансамбль Белорусского союза музыкальных деятелей (солисты Екатерина Мищанчук и Олег Подов) и студенческий хор Белорусской государственной академии музыки под руководством Инессы Бодяко. Концерт организован при поддержке Банка «Решение». Автор проекта – Валерий Уколов.