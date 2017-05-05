Ветеран: ни разу не пожалел, что пошел на войну

Накануне Дня Победы Sputnik выслушал истории белорусских ветеранов — об эмоциях и воспоминаниях, необычных ситуациях и многом другом. Поделился с агентством воспоминаниями и Федор Сергеевич Фещенко, участник операции по освобождению Беларуси "Багратион".

Самое яркое впечатление за всю войну — победа

Ветеран признается: самым ярким и запомнившимся за всю войну для него был тот день, когда он узнал о Великой Победе.

"В это время я был на территории Беларуси — в землянках недалеко от станции Колодищи под Минском. Мы находились на отдыхе, вдруг я услышал стрельбу и крики радости. Я соскочил с нар со своих в землянке и узнал о том, что подписан акт о капитуляции фашистской Германии… Было состояние эйфории такой у всех, потому что солдаты понимали, что значит Победа и время, когда не будет жертв, когда, наконец-наступит мир", — поделился Фещенко.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:38 / 10.12Mb / просмотров видео: 410) РИА Новости РИА Новости Спутник_Долгожданный День Победы. Съемки 9 мая 1945 года

Был призван на фронт Фещенко в 1943 году — он сам хотел пойти защищать родину, хотя в то время ему было лишь 17 лет. Как вспомнил ветеран, с первого дня он был уверен, что сможет участвовать в Победе.



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"Например, у нас, у молодежи тогда не было сомнений в том, что мы победим зарвавшегося врага. Еще подростками, как только началась война, мы уже верили в то, что Победа в любом случае будет за нами. Мы слушали по радио сводки новостей, об этом говорили в школе, в это верили", — добавил он.

Отдых на фронте: песни и истории

Много друзей было в годы войны, но Федор Сергеевич не знает судьбу большинства из них. По словам ветерана, его сослуживцы разъехались по разным уголкам мира, а с некоторыми он потерял связь сразу после войны, когда оставался служить в Германии.

"Помню только хорошее. А что пришлось пережить — о том стараюсь не думать. Не очень хочется вспоминать… Хотя я удивляюсь силе духа молодых людей, мы тогда приспосабливались к самым сложным условиям и ситуациям. Например, мы умели при больших маршах спать на ходу: идешь в строю — и задремал, но механически шагаешь", — поделился Фещенко.



© Sputnik Израиль Озерский Солдаты на марше во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Многих друзей на фронте Фещенко завел благодаря историям: в свободное время солдаты часто травили друг другу байки, делились воспоминаниями и пересказывали сюжеты книг и кинофильмов — во многом это, признался ветеран, и помогало. Как и песни.

"Помню дни перед боем, когда солдаты пели прекрасные песни — "Соловьи", например. Находилось много певцов, они знали хорошо мелодию и слова. Я заслушивался! Помню, как вечерами пели эту песню. Представьте: вечер, звездное небо, такие песни…" — рассказал ветеран.

Не жалел ни дня

Фещенко сам просился на фронт, и об этом решении потом не жалел ни дня — даже после того, как его служба "затянулась" до 1950 года.

"Я не сожалел ни дня — думал, что вот-вот мы расправимся с врагом, и я вернусь домой. Никогда не думал, что Победа затянется на такие годы: я был демобилизован только в 1950-м — то есть, прослужил восемь лет, на войне и после нее — в Германии", — признался ветеран.

Сразу после демобилизации Фещенко быстро нашел себя — поступил в Белгосуниверситет на географический университет, потом он альма-матер посвятил несколько десятков лет. Преподавал Федор Сергеевич на родном факультете почти полсотни лет — через него прошло не одно поколение будущих географов.

Федор Сергеевич Фещенко награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За доблестный труд в ВОВ" и многими другими.