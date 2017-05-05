Парашютные ракеты и прогулка на яхте для всех желающих: на Минском море открыли яхтенный сезон

Профессионалы и любители парусного спорта открыли новый яхтенный сезон на Минском море. Организаторы мероприятия собрали вместе инструкторов, учеников школ, участников регат и любителей активного отдыха.





В этот раз открытие прошло на территории яхт-клуба «Меридиан», руководителем которого является Александр Прудников. А вместо вступительного слова о будущем и планах на этот год, стало обращение к прошлому — сброс на воду советского спасательного плота, который тридцать лет пролежал нетронутым.





На воде, вытянув полностью трос из герметичного контейнера, всем собравшимся показали, как именно надувается плот. Но не только его раскрытие стало интересным, а также содержимое, сохранившееся в идеальном состоянии. Рассчитанное на шесть человек оно соответствовало стандарту Советского Союза: плавучий якорь, весла, инструкции, дневник капитана, сухой паек, консервированная вода и многое другое, включая плавучие дымовые шашки и ракеты, залпом которых официально открыли яхтенный сезон.





Для любителей активного отдыха и тех, кто не боится ветреной и пока еще прохладной погоды, были организованы бесплатные катания на двух яхтах: круизной и спортивной «эМ-Ка».

Торжественное мероприятие завершилось только поздно вечером, а 5 мая яхтенный центр Beneteau спустил на воду свои Platu 25, на которых в этом году будет проходить этап международных матчевых гонок «Minsk Match Cup» — первое в Беларуси мероприятие, имеющее 4-ю категорию World Sailing.









«Мы рады, что с каждым годом все больше жителей Беларуси приходит в яхтинг, — делится своими впечатлениями учредитель яхтенного центра Beneteau Максим Светличный. — Открытие или закрытие сезона становятся традиционными событиями, которые привлекают тех, кто хотел научиться ходить под парусом, но не знал, где и как это можно сделать. Яхтинг постепенно развивается, а наши ученики уже участвуют в профессиональных регатах по всему миру. И в целом, множество людей интересуется школами, стараясь разнообразить свой отдых. Это здорово. Здесь каждый может найти то, что хочет: спорт, туризм, романтику, адреналин, исполнение детской мечты и желания попробовать что-то новое. И мы рады, что Беларусь не остается в стороне от этого движения — „Топ 50“ или „Minsk Match Cup“ тому подтверждение».





Максим также поделился планами на этот сезон. Появилась новая яхта в Черногории Oceanis 41.1, предназначенная для обучения и регат, в конце мая пройдет любительская регата в Греции «Топ 50», белорусы примут участие в таких сложных гонках, как Yacht Rolex Cup, Marmaris Race Week и других, а в конце года традиционно пройдет выбор победителей «Яхтсмен года» среди любителей.

Помимо этого на Минском море продолжат делать еженедельные матч-рейсы, будет проводиться обучение, а лодки сдаваться в аренду.

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