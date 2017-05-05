ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Брестбытхим" возобновил производственный процесс

06.05.2017 17:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Брестский завод бытовой химии" возобновило производственный процесс, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий предприятия Денис Плетенев."Работа предприятия восстановлена. Общий перерыв составил менее 4 часов. Если не считать потерянные 2 т продукции, ущерба для завода нет. Пострадавший работник идет на поправку", - сообщил руководитель. По его словам, последствий ЧП удалось избежать благодаря грамотным и слаженным действиям коллектива и работников МЧС. В настоящее время предельная концентрация хлорсодержащих веществ в цеху находится в норме. Вне цеха, на территории предприятия, превышения нормы ПДК не наблюдалось.Предварительно уже известна наиболее вероятная причина инцидента на БЗБХ. "Сработал банальный человеческий фактор. Установлено, что опытные работницы предприятия в нарушение технологии залили в реактор другое химическое вещество. В связи с этим произошло выделение паров хлора. Специально созданная комиссия установит причины, которые способствовали нарушению технологического процесса", - дополнил Денис Плетенев.Как сообщалось, сегодня утром в цеху по производству синтетических средств и разливу их в мелкую тару Брестского завода бытовой химии произошла утечка паров химического вещества. Проводилась эвакуация 46 работников завода, один человек - 63-летний слесарь - с подозрением на отравление был госпитализирован.-0-
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительно уже известна наиболее вероятная причина инцидента на БЗБХ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Парашютные ракеты и прогулка на яхте для всех желающих: на Минском море открыли яхтенный сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика