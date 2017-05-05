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"Брестбытхим" возобновил производственный процесс
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Брестский завод бытовой химии" возобновило производственный процесс, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий предприятия Денис Плетенев."Работа предприятия восстановлена. Общий перерыв составил менее 4 часов. Если не считать потерянные 2 т продукции, ущерба для завода нет. Пострадавший работник идет на поправку", - сообщил руководитель. По его словам, последствий ЧП удалось избежать благодаря грамотным и слаженным действиям коллектива и работников МЧС. В настоящее время предельная концентрация хлорсодержащих веществ в цеху находится в норме. Вне цеха, на территории предприятия, превышения нормы ПДК не наблюдалось.Предварительно уже известна наиболее вероятная причина инцидента на БЗБХ. "Сработал банальный человеческий фактор. Установлено, что опытные работницы предприятия в нарушение технологии залили в реактор другое химическое вещество. В связи с этим произошло выделение паров хлора. Специально созданная комиссия установит причины, которые способствовали нарушению технологического процесса", - дополнил Денис Плетенев.Как сообщалось, сегодня утром в цеху по производству синтетических средств и разливу их в мелкую тару Брестского завода бытовой химии произошла утечка паров химического вещества. Проводилась эвакуация 46 работников завода, один человек - 63-летний слесарь - с подозрением на отравление был госпитализирован.-0-
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Предварительно уже известна наиболее вероятная причина инцидента на БЗБХ.
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