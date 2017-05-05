Белорусские хоккеисты играют с Чехией. Мультимедийный онлайн TUT!

Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня второй матч на чемпионате мира по хоккею.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После боевого поражения от финнов (2:3) наша команда сыграет с Чехией, которая вчера уступила Канаде (1:4).

Букмекеры, как и вчера, отдают предпочтение нашему сопернику, но подопечные Дэйва Льюиса намерены преподнести сюрприз и доставить чехам сегодня проблемы.





Беларусь 0−0 Чехия

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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