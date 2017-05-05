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Белорусские хоккеисты играют с Чехией. Мультимедийный онлайн TUT!
Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня второй матч на чемпионате мира по хоккею.
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Букмекеры, как и вчера, отдают предпочтение нашему сопернику, но подопечные Дэйва Льюиса намерены преподнести сюрприз и доставить чехам сегодня проблемы.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня второй матч на чемпионате мира по хоккею.
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