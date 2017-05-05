Бывший российский чиновник курирует предприятия ДНР и ЛНР





Журнал «Коммерсантъ-Власть» назвал бывшего российского чиновника куратором украинских предприятий на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Источники издания связывают его с украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

Генеральным директором компании, которая управляет украинскими предприятиями в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, является бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Об этом пишет журнал «Коммерсантъ-Власть».

Речь идет о предприятии «Внешторгсервис». В начале апреля глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, в котором «временным администратором» украинских заводов на территории самопровозглашенных республик назначалась эта организация. В списке предприятий, которые контролирует «Внешторгсервис», находятся металлургический завод «Донецксталь», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, «Енакиевский коксохимпром», Ясиновский коксохимический завод, «Макеевкокс», Харцызский трубный завод.

Издание указывает, что за прошедший месяц у «Внешторгсервиса» не появилось ни сайта, ни офиса.

«Ни в одном из документов самопровозглашенных республик не было указано, кто возглавляет эту компанию и кому она принадлежит», - пишет «Коммерсантъ-Власть».

Однако один раз, как замечает журнал, имя вероятного генерального директора компании было упомянуто. В обращении Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности к рабочим местного предприятия «Краснодонуголь» 20 марта говорилось, что во «Внешторгсервис» вольются угольные предприятия и металлургические заводы.

«Предлагается построение вертикально интегрированной компании, которая будет работать на территории ЛНР и ДНР. Генеральным директором компании является Владимир Пашков», - передает издание.

Получить комментарий у Пашкова журналу не удалось, хотя он изначально согласился на интервью. Однако оно так и не состоялось, потому что он либо не отвечал на звонки, либо говорил, что находится на совещании, и не перезванивал позже.

Министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский подтвердил изданию, что «Внешторгсервисом» руководит человек по имени Владимир Пашков, у которого есть российское гражданство.

«До этого он был советником главы республики по экономическим вопросам, а кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам», - сказал Грановский.

Он отказался отвечать на уточняющий вопрос, о каких партнерах идет речь, заявив, что у ДНР только «один партнер - Российская Федерация».

По словам бывшего депутата Верховной рады и экс-кандидата в президенты Украины Олега Царева, за компанией «Внешторгсервис» стоит бизнесмен Сергей Курченко, пишет издание. Это же подтвердили журналу и рабочие Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного комбината и угледобывающего предприятия «Орджоникидзеуголь». По их словам, контроль над предприятиями перешел именно к бизнесмену.

Издание также обращает внимание, что после завершения карьеры чиновника Пашков стал также президентом благотворительного Фонда поддержки международных гуманитарных проектов, который был зарегистрирован в Москве в декабре 2015 года. В середине февраля Служба безопасности Украины обвинила Пашкова в том, что фонд используют для увеличения бюджета ЛНР. В сообщении отмечалось, что в первом квартале 2017 года бюджет самопровозглашенной республики должен пополниться на более чем 11 млрд российских рублей. При этом, по мнению СБУ, власти ЛНР могут перечислить лишь 2 млрд российских рублей, остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства России.

«Для сокрытия российского финансирования псевдореспублики и чтобы избежать дополнительных экономических санкций к РФ, одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный Фонд поддержки международных гуманитарных проектов (президент - гражданин России Владимир Игоревич Пашков)», - говорилось в сообщении.

Сотрудники СБ Украины считают, что Фонд поддержки международных гуманитарных проектов через счета российской НКО «Центр международных расчетов» направляет средства в Госбанк ЛНР.

Учредителем фонда выступил Международный расчетный банк из Южной Осетии, пишет «Коммерсантъ-Власть». С 2015 года эта финансовая организация сотрудничает с властями ЛНР в качестве банка-корреспондента. Бывший министр торговли Южной Осетии Вадим Шадян в 2015 году был председателем Международного расчетного банка донецкого и луганского банков в Южной Осетии. Комментируя журналу связь с «Внешторгсервисом», он сказал, что ему нужно «согласовать ответы на такие вопросы, чтобы дать только проверенную информацию». Спустя несколько дней он отказался комментировать эти данные.

Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях с 1 марта. Глава ДНР Александр Захарченко пояснял, что под внешнее управление ДНР перешли около 40 предприятий.

Пашков работал вице-губернатором Иркутской области с 2008 по 2014 год.