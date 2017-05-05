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Кино не для всех, танцы под духовой оркестр и салют. Куда сходить в Могилеве в выходные

06.05.2017 17:21 — Разное | Tut.by  
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Очередные майские трехдневные выходные в Могилеве обещают быть нескучными. В традиционной афише — кино не для всех, танцы под духовой оркестр и салют в День Победы.


Фото с сайта fishki.net

6 мая


Фото: afisha.tut.by

«Неделя фестивального кино: Листопад. Коллекция» продолжается в Могилеве. В 18.00 и 20.00 в малом зале кинотеатра «Родина» можно посмотреть комедию «Если б я была мужчиной». Сюжет не совсем типичен. Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. И однажды она просыпается, но не в мужском теле, а лишь с его частью. Просмотр фильма разрешен только совершеннолетним.

Фото: vk.com/alehouse

Ирландский паб предлагает начать праздновать большие майские праздники с минской группой Robin Good. Команда начнет выступление в 21.00 по адресу: улица Ленинская, 61. Бронь столов — по телефону (8 0222) 72−27−62.

7 мая


С 18.00 до 20.00 в сквере 40-летия Победы пройдет праздничная программа в честь Дня Победы. Играть будет духовой оркестр. Что может быть романтичнее танцев под живую музыку в центре города?

8 мая

Фото: afisha.tut.by

Криминальная драма «Афера по-английски» продолжит афишу «Недели фестивального кино: Листопад. Коллекция» и будет идти 3 дня. Гонщик Чэд работает на отца, криминального авторитета, и виртуозно уходит от любой погони. Когда он решает завязать, отец заставляет его пойти на последнее дело — ограбить роскошный особняк самого могущественного человека в Англии. Место показа прежнее: малый зал кинотеатра «Родина», время сеансов — 18.00 и 20.00. Просмотр фильма разрешен только совершеннолетним.

9 мая


Празднование Дня Победы в Могилеве традиционно начнется с торжественного марша воинских частей Могилевского гарнизона. В 9.45 он пройдет на площади Ленина.

В 10.00 от площади Ленина стартует шествие-парад по улице Первомайской до площади Славы. Тут же в 10.45 начнется театрализованный концерт.

С 11.00 до 13.00 у ТЦ «Магнит» пройдет акция «Солдатская каша».

С 12.00 до 16.00 в Печерском лесопарке будут работать ярмарка, концертная площадка.

В 19.00 у Ратуши начнется концерт, который в 23.00 завершится праздничным салютом.

Чтобы не потеряться в гуще событий, качай AFISHA.TUT.BY. Все события театральной жизни, выставки, вечеринки и детские праздники — тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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