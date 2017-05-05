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Кино не для всех, танцы под духовой оркестр и салют. Куда сходить в Могилеве в выходные
Очередные майские трехдневные выходные в Могилеве обещают быть нескучными. В традиционной афише — кино не для всех, танцы под духовой оркестр и салют в День Победы.
6 мая
«Неделя фестивального кино: Листопад. Коллекция» продолжается в Могилеве. В 18.00 и 20.00 в малом зале кинотеатра «Родина» можно посмотреть комедию «
Ирландский паб предлагает начать праздновать большие майские праздники с минской группой Robin Good. Команда начнет выступление в 21.00 по адресу: улица Ленинская, 61. Бронь столов — по телефону (8 0222) 72−27−62.
7 мая
С 18.00 до 20.00 в сквере 40-летия Победы пройдет праздничная программа в честь Дня Победы. Играть будет духовой оркестр. Что может быть романтичнее танцев под живую музыку в центре города?
8 мая
Криминальная драма
9 мая
Празднование Дня Победы в Могилеве традиционно начнется с торжественного марша воинских частей Могилевского гарнизона. В 9.45 он пройдет на площади Ленина.
В 10.00 от площади Ленина стартует шествие-парад по улице Первомайской до площади Славы. Тут же в 10.45 начнется театрализованный концерт.
С 11.00 до 13.00 у ТЦ «Магнит» пройдет акция «Солдатская каша».
С 12.00 до 16.00 в Печерском лесопарке будут работать ярмарка, концертная площадка.
В 19.00 у Ратуши начнется концерт, который в 23.00 завершится праздничным салютом.
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В традиционной подборке - главные события ближайших выходных.
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