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В Минске из-за пожара в квартире многоэтажки спасатели эвакуировали 10 человек

06.05.2017 17:20 — Разное | БелТА  
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В Минске из-за пожара в квартире многоэтажки спасатели эвакуировали 10 человек
Фото МЧС
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за пожара в квартире многоэтажки спасатели эвакуировали десять человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко."Сообщение о дыме в подъезде дома №70 на улице Городецкой поступило в 15.53. Прибывшие на место работники МЧС вскрыли дверь квартиры, из которой шел дым. Внутри обнаружили обгоревший труп, по предварительным данным, хозяина жилья. Из соседних квартир были эвакуированы десять человек, из них четверо детей. Пожар был ликвидирован в 16.15. Причина пожара устанавливается", - рассказал Александр Попко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Сообщение о дыме в подъезде дома №70 на улице Городецкой поступило в 15.53", - рассказал Александр Попко.

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