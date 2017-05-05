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В Минске из-за пожара в квартире многоэтажки спасатели эвакуировали 10 человек
Фото МЧС6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за пожара в квартире многоэтажки спасатели эвакуировали десять человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко."Сообщение о дыме в подъезде дома №70 на улице Городецкой поступило в 15.53. Прибывшие на место работники МЧС вскрыли дверь квартиры, из которой шел дым. Внутри обнаружили обгоревший труп, по предварительным данным, хозяина жилья. Из соседних квартир были эвакуированы десять человек, из них четверо детей. Пожар был ликвидирован в 16.15. Причина пожара устанавливается", - рассказал Александр Попко.-0-
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"Сообщение о дыме в подъезде дома №70 на улице Городецкой поступило в 15.53", - рассказал Александр Попко.
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