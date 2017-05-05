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Ограничение парковок и движения транспорта в Минске 9 мая 2017 года
06.05.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь
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Также будет запрещена остановка и стоянка на некоторых улицах в центре города вблизи площади Победы и парка Победы, где вечером состоится праздничный салют.
Карту улиц, где будет запрещена парковка и ограничено движение транспорта, смотрите в инфографике Sputnik.
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Катра ограничения парковок и движения транспорта в Минске 9 мая 2017 года – в инфографике Sputnik.
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