Ограничение парковок и движения транспорта в Минске 9 мая 2017 года

Главные торжества по случаю празднования Дня Победы в Минске состоятся на Площади Победы, где в первой половине дня состоится возложение цветов, а ближе к вечеру – праздничный концерт и салют. В связи с этим,, движение всего транспорта по площади Победы будет ограничено: в первой половине дня – с 10:30 до 14:00, во второй – с 17:00 до окончания празднияных мероприятий.

Также будет запрещена остановка и стоянка на некоторых улицах в центре города вблизи площади Победы и парка Победы, где вечером состоится праздничный салют.

Карту улиц, где будет запрещена парковка и ограничено движение транспорта, смотрите в инфографике Sputnik.