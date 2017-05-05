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Ограничение парковок и движения транспорта в Минске 9 мая 2017 года

06.05.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ограничение парковок и движения транспорта в Минске 9 мая 2017 года
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Празднование Дня Победы в Минске-2017
Главные торжества по случаю празднования Дня Победы в Минске состоятся на Площади Победы, где в первой половине дня состоится возложение цветов, а ближе к вечеру – праздничный концерт и салют. В связи с этим, по сообщению минского ГАИ, движение всего транспорта по площади Победы будет ограничено: в первой половине дня – с 10:30 до 14:00, во второй – с 17:00 до окончания празднияных мероприятий.

Также будет запрещена остановка и стоянка на некоторых улицах в центре города вблизи площади Победы и парка Победы, где вечером состоится праздничный салют.

Карту улиц, где будет запрещена парковка и ограничено движение транспорта, смотрите в инфографике Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Катра ограничения парковок и движения транспорта в Минске 9 мая 2017 года – в инфографике Sputnik.

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