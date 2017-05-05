370 км/ч на рамном внедорожнике. Toyota Land Speed Cruiser установил неофициальный рекорд скорости

Минувшей осенью в Лас-Вегасе показали безумный рамный внедорожник Toyota Land Speed Cruiser и пообещали, что он сможет разогнаться до 354 км/ч. Оказывается, создатели не соврали.





На днях этот «зверь» установил новый рекорд скорости среди SUV и внедорожников, разогнавшись до 370 км/ч на взлетной полосе аэрокосмического центра в Мохаве (Калифорния). Окажись полоса длиннее, этому Land Cruiser удалось бы развить еще большую скорость, уверены организаторы заезда. Напомним, что под капотом прокачанного «крузака» скрывается полностью переработанный 5,7-литровый V8, который с помощью парочки турбокомпрессоров Garrett развивает 2000 лошадиных сил! Трансмиссия (к слову, привод у Land Speed Cruiser на задние колеса), разумеется, была усилена.





За рулем машины-рекордсмена находился Карл Эдвардс, бывший гонщик NASCAR. Тем не менее, новое достижение в Книгу рекордов Гиннесса не попало — официальный рекорд скорости среди SUV по-прежнему удерживает доработанный в ателье Brabus кроссовер Mercedes GLK с V12 под капотом, который смог разогнаться до 339,5 км/ч.

И на то имеются свои причины: во-первых, Land Speed Cruiser, по сути, это уже никакой не внедорожник, во-вторых, в отличие от GLK в исполнении Brabus, который поступил в открытую продажу, является единичным шоу-каром. Для баловства.

Видео безумного заезда

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