Координационная комиссия ЕОК по вопросам подготовки к II Евроиграм посетит Минск

Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) по вопросам подготовки к II Европейским играм посетит Минск 12 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Во время визита представители ЕОК проведут рабочие совещания с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевичем и министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко.

На встрече будут обсуждены вопросы спортивной программы, условия контракта на проведение Евроигр и аспекты функционирования дирекции турнира. В составе рабочей группы в белорусскую столицу прибудут председатель координационной комиссии ЕОК, президент НОК Греции Спирос Капралос, заместитель председателя координационной комиссии ЕОК, президент НОК Хорватии Златко Матеша, финансовый менеджер ЕОК Джованни де Анджелис (Италия), коммерческий консультант ЕОК Эндрю Крейг (Великобритания), главный консультант по проведению Европейских игр ЕОК Пирс О’Калаган (Ирландия), менеджер ЕОК по связям с организаторами Европейских игр Стив Скотт (Великобритания).

Координационная комиссия посетит спортивные объекты, на которых планируется проведение Евроигр. В первую очередь гостей интересует «Минск-Арена», студенческая деревня (вдоль ул. Чюрлениса между пр. Дзержинского и Каролинским проездом), гребной канал РЦОП по гребным видам спорта (Заславское водохранилище), дворец спорта «Уручье», спортивно-стрелковые комплексы им. маршала С. Тимошенко и Sporting Сlub, СОК «Олимпийский», республиканский стадион «Динамо», Дворец спорта, Palova Arena, Футбольный манеж, «Чижовка-Арена».

Право проведения II летних Европейских игр Беларусь получила во время 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которая состоялась в Минске в октябре 2016 года.

I Европейские игры прошли 12−28 июня 2015-го в столице Азербайджана Баку. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.