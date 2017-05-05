Итоги недели: первомайские протесты, китайские СМИ и выборы во Франции

Информационные итоги первой недели мая в студии радио Sputnik Беларусь обсудили руководитель агентства Sputnik Беларусь Андрей Качура, политический эксперт, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский и ведущий радио Вячеслав Шарапов.

В ходе беседы политический эксперт Александр Шпаковский дал свою оценку первомайским протестным событиям в Минске, назвав их "детской шалостью".



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Петровский: культуру проведения массовых акций надо воспитывать

"Возьму цитату одного оппозиционного сайта: "По подсчетам наблюдателей, на площади находится 520 человек. Это все вместе с силовиками и журналистами. А самих участников около 350-ти человек". То есть им каким-то образом удалось идентифицировать участников. В такой ситуации белорусское протестное движение выглядит несколько жалко", — отметил Шпаковский.

Собеседники в студии обратили внимание и на совещание главы государства с правительством, в ходе которого был рассмотрен ряд нововведений в законодательство , в частности, ограничение оборота электронных сигарет, которые специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли предложили приравнять к обычным табачным изделиям.

"Я в свое время присутствовал на "Большом разговоре с президентом", в ходе которого глава государства очень резко охарактеризовал курящих людей. Мягко говоря, как людей с низкими интеллектуальными способностями. Я могу дать только один совет: не курите", — сказал Шпаковский.

Еще одним заметным событием недели в графике президента Беларуси стала встреча с представителями китайских СМИ , в ходе которой разговор шел о развитии белорусско-китайского сотрудничества и взаимодействии Беларуси и Китая на международной арене.

По мнению политолога, эта встреча назрела давно по целому ряду причин. Китай в Центральной Европе делает ставку на несколько государств, среди которых Венгрия и Беларусь. Наша страна претендует на роль ключевого звена на сухопутном маршруте "Экономического пояса Шелкового Пути". Это тот глобальный проект, который Китай предлагает миру, напомнил Шпаковский.

"Что важно, и что отмечает президент, Китай не идет с войной и навязыванием своих стандартов, не занимается сменой политических режимов, не навязывает обществу собственные ценности. Китай предлагает конкретные прикладные вещи. К партнерству с Китаем нужно подходить вдумчиво, но отказываться от этого партнерства ни в коем случае нельзя ", — убежден политолог.



© Sputnik Алексей Витвицкий Эксперт о выборах во Франции: фактически имя президента уже известно

В продолжение темы международной политики собеседники в студии обсудили ситуацию во Франции накануне второго тура президентских выборов, в котором, по прогнозам многих европейских аналитиков, с большим отрывом победит Эмманюэль Макрон.

"Будучи ставленником глобалистов, Макрон в то же время начал, образно выражаясь, перетягивать одеяло — и Евросоюз раскритиковал, и санкции против Польши угрожает ввести, и по России стал мягче высказываться. Фактически, он заходит на то поле, которое обрабатывали Ле Пен и Меланшон, и пытается привлечь к себе их избирателей", — отметил Шпаковский.

Полную версию беседы об основных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.