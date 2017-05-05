Семь оркестров исполнили мелодии Победы у Тракторного завода

МТЗ впервые провел подобное мероприятие в таком формате: семь оркестров сыграли мелодии военных лет на площади перед предприятием. Они исполняли не только военные песни, но и известные во всем мире музыкальные хиты.

Мероприятие приурочено ко Дню Победы. Таким образом завод чествовал ветеранов Великой Отечественной, которые в разные годы были сотрудниками завода. Сейчас в живых их осталось лишь 70 человек, все были приглашены на праздник, но прийти смогли далеко не все.

Минский тракторный завод начали строить через год после окончания войны — в мае 1946 года. Ранее на этом месте располагался Авиазавод № 453, который возвели в 1940 году. До оккупации на нем удалось собрать 136 самолетов Як-9.