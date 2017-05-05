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Билеты на финал Кубка Беларуси поступили в продажу
6 мая поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Беларуси сезона-2016/17, в котором за трофей поспорят брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер», сообщает официальный
Финал Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно на ЦСК «Неман». Стартовый свисток прозвучит в 17.00.
Билеты можно приобрести во всех точках продажи компании
В продажу поступили следующие места:
Секторы: 7, 21 — стоимость 2 рубля;
Секторы: 1, 2, 3, 4, 19, 22, 23, 24 — выкуплены ФК «Шахтер» Солигорск и будут распространяться через клуб.
Секторы: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 29, 30 — выкуплены ФК «Динамо-Брест» и будут распространяться через клуб.
Более подробная информация появится на официальных сайтах клубов в ближайшее время.
*- сектор болельщиков «Динамо-Брест».
Солигорский «Шахтер» в 7-й раз пробился в финал Кубка Беларуси, ранее он дважды (2004, 2014) владел этим трофеем.
Брестское «Динамо» второй раз в истории пробилось в финал. Впервые это случилось в 2007 году, тогда брестчане стали обладателями трофея, в решающей встрече в серии послематчевых пенальти обыграв БАТЭ.
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6 мая поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Беларуси сезона-2016/17, в котором за трофей поспорят брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер".
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