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Билеты на финал Кубка Беларуси поступили в продажу

06.05.2017 18:19 — Разное | Tut.by  
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6 мая поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Беларуси сезона-2016/17, в котором за трофей поспорят брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер», сообщает официальный сайт АБФФ.


Фото: abff.by

Финал Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно на ЦСК «Неман». Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Билеты можно приобрести во всех точках продажи компании Ticketpro, а также на сайте билетного оператора.

В продажу поступили следующие места:

Секторы: 7, 21 — стоимость 2 рубля;
Секторы: 5, 6, 15*, 20 — стоимость 3 рубля;
Секторы: 18, 17, 25, 26, 27 — стоимость 4 рубля.

Секторы: 1, 2, 3, 4, 19, 22, 23, 24 — выкуплены ФК «Шахтер» Солигорск и будут распространяться через клуб.

Секторы: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 29, 30 — выкуплены ФК «Динамо-Брест» и будут распространяться через клуб.

Более подробная информация появится на официальных сайтах клубов в ближайшее время.

*- сектор болельщиков «Динамо-Брест».


Cхема трибун гродненского ЦСК «Неман», где пройдет финал Кубка Беларуси-2016/17. Фото: abff.by

Солигорский «Шахтер» в 7-й раз пробился в финал Кубка Беларуси, ранее он дважды (2004, 2014) владел этим трофеем.

Брестское «Динамо» второй раз в истории пробилось в финал. Впервые это случилось в 2007 году, тогда брестчане стали обладателями трофея, в решающей встрече в серии послематчевых пенальти обыграв БАТЭ.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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6 мая поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Беларуси сезона-2016/17, в котором за трофей поспорят брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер".

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