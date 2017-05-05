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В Танзании школьный автобус упал с обрыва, погиб 31 человек

06.05.2017 16:56 — Разное | Tut.by  
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В результате падения школьного автобуса с обрыва в городе Аруша на севере Танзании погиб 31 человек. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальный источник.

Всего в автобусе находились 35 человек, среди которых были учителя и учащиеся начальной школы Lucky Vincent English Medium School. Сообщается, что автобус вез детей на экскурсию, но, проезжая мимо поселка Рахия Хилл, он упал в ущелье у реки Мара.

По словам комиссара района Карату Терезии Махонго (Theresia Mahongo), ЧП произошло примерно в 07.00 по местному времени (совпадает с мск) в 150 километрах от города, недалеко от кратера Нгоронгоро и Национального парка Серенгети.

«Нам еще предстоит установить точное число погибших в результате аварии», — заявил начальник местной полиции Чарльз Мкумбо (Charles Mkumbo).

 
 
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Сообщается, что автобус вез детей на экскурсию.

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