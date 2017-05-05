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Словакия едва спаслась в матче с Италией на чемпионате мира по хоккею

06.05.2017 20:10 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты сборной Словакии в своем стартовом матче на чемпионате мира в Кельне не без труда одолели команду Италии, после двухлетнего перерыва вернувшуюся в элитный дивизион.


Фото: iihfworlds2017.com

Словакия — Италия — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Миклик (Яношик, Черешняк, 6.58), 1:1 — Морини (Фриго, 35.06), 1:2 — Фриго (Сканделла, Франк, 42.41), 2:2 — Л. Гудачек (Миклик, Серсен, 58.56, 6 на 5), 3:2 — Черешняк (Ближняк, Шкодань, 62.45).

Броски: 32−19 (8−4, 13−7, 10−6, 1−2).

Штраф: 2−8.

Вратари: Ю. Гудачек (58.26−58.56; 89,47% отраженных бросков) — Бернард (90,62% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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То ли невысокий ранг соперника, то ли быстро заброшенная в первом периоде шайба сказались на действиях словаков, но агрессивности и целеустремленности им поначалу явно не хватало. За что итальянская дружина фаворитов едва не наказала, захватив лидерство в счете в начале третьего периода.

Спастись словакам удалось лишь в конце третьего периода. Они пошли ва-банк, заменив голкипера дополнительным полевым штыком. Риск оправдался, и Либор Гудачек перевел игру в овертайм. А там уже Петер Черешняк реабилитировал свою команду в глазах болельщиков, забросив победную шайбу.

Вечером в группе «А» в Кельне состоится поединок Германия — Швеция (21.15). А днем Латвия взяла верх над Данией — 3:0.

В группе «B» в Париже сегодня днем Словения совершила впечатляющий камбэк в матче со Швейцарией, отыгравшись с 0:4, однако в итоге все же уступила в буллитной перестрелке. А сборная Беларуси потерпела второе поражение со старта чемпионата, уступив Чехии. Вечером здесь состоится матч Норвегия — Франция (21.15).

 
 
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Хоккеисты сборной Словакии в своем стартовом матче на чемпионате мира не без труда одолели команду Италии, после двухлетнего перерыва вернувшуюся в элитный...

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