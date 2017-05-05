«Оливария» улучшила результаты в первом квартале 2017 года





Пивоваренная компания «Оливария», Carlsberg Group в первом квартале 2017 года увеличила объемную долю рынка на 2,4 п.п. до 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по данным Nielsen, укрепив лидерские позиции на пивном рынке Беларуси.

В январе-марте 2017 года пивоваренная компания «Оливария» также нарастила объем производства продукции в натуральном выражении на 10,3% до 2,71 млн дал пива (по данным концерна «Белгоспищепром»).

Пивной рынок Беларуси в первом квартале показывает незначительный рост: согласно информации БГПП, в январе-марте 2017 года его объем увеличился на 2,7% к первому кварталу 2016 года и составил 9,66 млн дал. Причиной позитивной динамики рынка стала стабилизация большинства макроэкономических показателей: например, по данным Белстата, промышленное производство показало рост на 0,3% к аналогичному периоду 2016 года, а инфляция составила 1,7% к декабрю прошлого года, что на 3,1 п.п. ниже прогноза.

Торговая марка «Аливария» остается брендом №1 на белорусском пивном рынке. По данным Nielsen, в первом квартале 2017 года доля рынка, занимаемая брендом «Аливария» в объемном выражении, составила 17,3%, увеличившись на 1% п.п. по сравнению с показателем четвертого квартала 2016 года.

«Оливария» уверенно стартовала в первом квартале 2017 года. Мы наблюдаем хорошую динамику по доле рынка и объемам продаж, ценовому миксу, прибыльности. Важную роль в этом сыграл новый запуск двух специальных сортов под брендом «Аливария»: Karol Jan Blonde и Karol Jan Dunkel. Это премиальная линейка европейского пива, сваренного по оригинальным рецептам нашими пивоварами. Эти сорта могут стать тем драйвером, который поможет компании укрепить лидерство на рынке. Также необходимо отметить проекты по повышению эффективности работы компании, которые оказали положительное влияние на результаты: это изменения упаковки, инновации в холодильном и торговом оборудовании, а также усовершенствования в логистике», – отметил генеральный директор пивоваренной компании «Оливария», Carlsberg Group Денис Шерстенников.