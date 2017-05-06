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Шведы разгромили Германию, французы начали домашний ЧМ с поражения

06.05.2017 23:49 — Разное | Tut.by  
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Сборная Германии, одолевшая в начале ЧМ по хоккею команду США, не смогла поддержать победный темп и крупно уступила Швеции — 2:7 (1:1, 1:3, 0:3).


Reuters

Германия — Швеция — 2:7

Шведы дважды выходили вперед, но немцы каждый раз сравнивали счет: на гол Экмана-Ларссона Германия ответила точным броском Хагера, а на гол Раска — шайбой Гогуллы. Но на большее немцев не хватило. Далее отличались только скандинавы, причем сделали это аж пять раз. У Швеции отличались Умарк, Бродин, Ландескуг и оформивший дубль Нюландер.

В воскресенье в группе, А пройдут следующие матчи: Италия — Россия (13.15), США — Дания (16.15) и Латвия — Словакия (21.15).

Франция — Норвегия — 2:3


Reuters

Другие хозяева чемпионата французы начали турнир с поражения от Норвегии. Первый период прошел без голов, а во втором быстро отличились Патрик Торесен и Кен Андре Олимб. Французы ответили лишь шайбой Стефана Да Косты.

В заключительной трети лидеры команд оформили дубли. Голами отметились Торесен и Да Коста. Окончательный счет матча — 2:3.

В группе В 7 мая пройдут три матча: Словения — Канада (13.15), Финляндия — Франция (17.15) и Норвегия — Швейцария (21.15).

 
 
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Сборная Германии, одолевшая в начале ЧМ по хоккею команду США, не смогла поддержать победный темп и крупно уступила Швеции - 2:7 (1:1, 1:3, 0:3).

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