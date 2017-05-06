Белорусские борцы греко-римского стиля в первый день завоевали 2 медали на чемпионате Европы

Два белорусских борца греко-римского стиля завоевали медали 6 мая на чемпионате Европы в сербском городе Нови-Сад.



Александр Грабовик. Фото: unitedworldwrestling.org

Александр Грабовик в весовой категории до 98 кг стал серебряным призером, уступив в финале норвежцу Феликсу Балдауфу (1:2). Отметим, что скандинав в четвертьфинале выбил из борьбы олимпийского чемпиона Рио-2016, двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы Артура Алексаняна из Армениии.

Сослан Дауров завоевал бронзовую награду в категории до 66 кг, в поединке за медаль одолев Мате Крашнаи из Венгрии (8:2).

В категории до 59 кг белорус Максим Кажарский разделил 12−15-е места, в весе до 130 кг белорусский атлет Иосиф Чугошвили занял 11-е место.

7 мая у борцов греко-римлян будут разыграны оставшиеся комплекты медалей. Беларусь представят Павел Лях (до 71 кг), Казбек Килов (до 75 кг), Радик Кулиев (до 80 кг), Андрей Михайловский (до 85 кг).

В предыдущие дни в Нови-Саде были разыграны награды в вольной борьбе у мужчин и у женщин.

В женском турнире золото завоевала белоруска Ванесса Колодинская (до 53 кг), серебряными медалистками стали Екатерина Гончар-Янушкевич (до 55 кг) и вице-чемпионка Игр-2016 Мария Мамошук (до 69 кг).

У мужчин бронзу выиграл борец-вольник Александр Гуштын (97 кг).