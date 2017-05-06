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В пункте пропуска "Брест" приостановят выдачу пропусков на въезд вне очереди
С 10 мая в пункте пропуска «Брест» приостанавливается выдача физическим лицам пропусков, дающих право на внеочередной въезд. Как сообщает Госпогранкомитет, причиной тому большое количество заявлений от желающих воспользоваться данной услугой.
«В связи с возникшей обстановкой в автодорожном пункте пропуска Брест в рамках функционирования системы „электронной очереди“ и поступающим от физических лиц в Госпогранкомитет большим количеством заявлений для оформления пропусков на право внеочередного въезда на территорию данного пункта пропуска, Госпогранкомитетом в соответствии с действующим законодательством (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. № 70) принято решение о приостановлении с 10 мая 2017 г. выдачи согласно административной процедуре пропусков физическим лицам в пункт пропуска Брест», —
Ведомство рекомендует обращаться за данной услугой в пункты пропуска «Домачево» и «Песчатка».
Когда на погранпереходе «Брест» вновь начнет функционировать данная система, пока не сообщается.
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Ведомство рекомендует воспользоваться пунктами пропуска Домачево и Песчатка.
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