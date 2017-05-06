В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Apple продала больше всего носимых гаджетов В течение первого квартала текущего года "яблочниками" было реализовано 3,5 млн "умных" устройств. За аналогичный период прошлого года эта цифра не превышала 2,2 млн.

Аналитики из Strategy Analytics провели исследования и подсчитали, какие компания лидируют по продажам носимых устройств. С небольшим преимуществом лидером была признана Apple.В течение первого квартала текущего года "яблочниками" было реализовано 3,5 млн "умных" устройств. За аналогичный период прошлого года эта цифра не превышала 2,2 млн. У Xiaomi, который год назад обгонял Apple, продажи сократились с 3,8 млн до 3,4 млн реализованных единиц носимой электроники, но при этом компания осталась на второй позиции.А вот прошлогодний лидер - Fitbit - существенно снизил свою долю на рынке. Если за первые три месяца 2016 года производитель продал 4,5 млн гаджетов, то в этом году - всего 2,9 млн. Попутно отметим, что на долю всех остальных производителей пришлось 12,2 млн носимых гаджетов. Год назад эта цифра была на уровне 7,7 млн единиц. В целом продажи подобных гаджетов выросли на 21%.