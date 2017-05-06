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Угадаете ли вы, сколько денег просят за эти странные товары на барахолках. Тест
Если вам доводилось искать что-то на барахолках и площадках объявлений, вы, наверное, удивлялись, как много странного пытаются продать друг другу белорусы. Скелет, пейджер, чайный гриб — FINANCE.TUT.BY составил для вас подборку удивительных объявлений и предлагает угадать, какую сумму просят у вас их авторы.
Все объявления были актуальны на 6 мая.
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Скелет, пейджер, чайный гриб - FINANCE.TUT.BY составил подборку интересных объявлений и предлагает угадать, какую сумму просят их авторы.
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