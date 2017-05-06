Денисов: Как бы пафосно ни звучало, в матче с канадцами надо настраиваться на победу

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов подвел итоги разгромного поражения от Чехии во втором матче на чемпионате мира-2017.



Фото: iihfworlds2017.com

— Постоянно пропускаем первыми, а догонять всегда тяжелее, особенно с таким соперником. Тем не менее, во втором матче кряду нашли силы. Два периода сражались, а в третьем остановились…

— Силы иссякли, эхо вчерашней игры?

— Физически — не думаю. Просто перестали работать по заданию, пошли ненужные удаления, которые сломали игру. А почему так случилось — будем анализировать видео и делать выводы.

— Критический момент 1:3 или 1:4?

— Сложно сказать. Там же еще был эпизод с нашей незасчитанной шайбой. Но, в любом случае, сколько бы ты ни проигрывал — 1:3 или 1:4 — нужно продолжать играть, а не разваливаться.

— Тем более впереди — Канада…

— Это просто Канада — полномочные чемпионы мира. Но, несмотря на статус соперника, надо выходить и играть. И, как бы пафосно ни звучало, настраиваться на победу. Выйдешь с другим настроением — будет картина вроде сегодняшней в третьем периоде. А то и хуже.

— Подспудно были готовы к нескольким поражениям на старте?

— В таком графике нет особо времени думать и расстраиваться. Сыграл, что-то не удалось — сделай выводы и иди дальше. Если долго переживать из-за 1:6, так и продолжишь.

Матч с Канадой белорусы проведут 8 мая (начало в 17.15 по минскому времени).